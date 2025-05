Rettet sich ein ehemaliger Europapokalsieger doch noch vor dem erstmaligen Gang in die 3. Liga? Chaos um Relegation in Italien ausgebrochen

Sampdoria Genua war nach einem dramatischen letzten Spieltag in die Serie C abgestiegen. Nun könnte es aber offensichtlich doch noch anders kommen.

Nach einem 0:0 gegen Juve Stabia am 38. und letzten Spieltag der Serie B war Sampdoria Genua erstmals in der 78-jährigen Klub-Geschichte in die Drittklassigkeit abgestürzt. Doch das letzte Worte scheint in Italien darüber noch nicht gesprochen.