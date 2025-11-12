Als der ehemalige französische Nationalspieler Louis Saha im Sommer 2013 seine Laufbahn beendete, nagte er gewiss nicht am Hungertuch. Rund 27,5 Millionen Euro soll er während seiner Karriere verdient haben. Doch das sind Peanuts im Vergleich zum heutigen Vermögen des mittlerweile 47-Jährigen.
Reicher als sein Ex-Mitspieler Cristiano Ronaldo! Ein ehemaliger Champions-League-Sieger von Manchester United ist heute Multi-Milliardär
Lous Sahas Firma AxisStars ist knapp fünf Milliarden Euro wert
2018 gründete Saha mit Geschäftspartnerin Kate Hamer das Unternehmen AxisStars. Noch heute ist er Miteigentümer und CEO der Firma, die seitdem eine rasante Erfolgsgeschichte geschrieben hat und laut englischer Medienberichte nun umgerechnet rund 4,9 Milliarden Euro wert ist. Saha ist damit Milliardär und sogar reicher als sein ehemaliger Mitspieler Cristiano Ronaldo (40), der in der Vorwoche verkündet hatte, im Alter von 39 Jahren die Milliardenmarke geknackt zu haben.
AxisStars dient als Netzwerkplattform, die es sich zum Ziel gesetzt hat, Profi-Sportler und Entertainer mit vertrauenswürdigen Partnern zu vernetzen. Sahas Unternehmen plant Karrieren, betreibt finanzielles Management und zählt angeblich 550 Klienten.
Auf der offiziellen Webseite heißt es: "Die AxisStars Community fördert authentische, für alle Seiten vorteilhafte Verbindungen zwischen Profisportlern und Entertainern, ihren Kollegen und vertrauenswürdigen Partnern." Man setze auf eine Kombination "aus Daten, Technologie und langjähriger Erfahrung", um Talente "dabei zu unterstützen, ihre Karrieren und Marken auf die für sie relevanteste Weise zu verwalten und zu pflegen."
Louis Saha schrieb seine Profi-Erfahrungen nieder
In der Anfangszeit von AxisStars erklärte Saha dem Guardian, seine neue Aufgabe sei "ein 25-Stunden-am-Tag-Job". Die Idee für seine Firma kam ihm nach eigenen Angaben in der Fußballrente, als er begann, seine Erfahrungen aus dem Profigeschäft aufzuschreiben. Das sei "wie eine Therapie" und der Grundstock für seine Geschäftsidee gewesen. Schließlich hätten ihn immer wieder Spieler um Rat gefragt.
Saha nannte auch ein plastisches Beispiel für das Wirken von AxisStars: "Wenn ein Unternehmen einen Werbedreh mit einem Spieler möchte, muss es sich normalerweise an dessen Agenten wenden. Dieser Berater könnte sagen: 'Ich möchte 5.000 Euro Provision für den Deal. Was auch immer Sie meinem Spieler zahlen, ich werde mich nicht von meinem Stuhl erheben, bevor ich 5.000 Euro habe.' Wenn das Unternehmen ablehnt, wird der Spieler nie von dieser Möglichkeit erfahren. Die Möglichkeit sollte von demjenigen kontrolliert werden, der sie anbietet, und vom Sportler."
Louis Saha erzielte 42 Tore für Manchester United
Dass sich Saha mit erfolgreichen Karrieren auskennt, steht außer Frage. Er stammt aus der Jugend des FC Metz, wurde 1997 mit Frankreichs U18 Europameister und erlebte seine erfolgreichste Zeit später in England. Dort ging er zunächst für Newcastle United und den FC Fulham auf Torejagd. Im Januar 2004 holte ihn Trainerlegende Sir Alex Ferguson für 17,5 Millionen Euro Ablöse von den Cottagers zu Rekordmeister Manchester United.
Bei den Red Devils stürmte Saha unter anderem an der Seite von Ronaldo und Wayne Rooney. Sie gewannen zwei Meisterschaften in der Premier League, den englischen League Cup und als Krönung 2008 in Moskau die Champions League. Nach 124 Einsätzen, 42 Toren und 17 Assists für United wechselte er ablösefrei zum FC Everton. Seine weiteren Stationen hießen Tottenham Hotspur, FC Sunderland und Lazio Rom, allerdings hatte er da immer wieder mit langwierigen Verletzungen zu kämpfen. Mit den Biancocelesti holte er zum Abschluss seiner Laufbahn die Coppa Italia.
Für die Equipe tricolore absolvierte Saha 20 Länderspiele (vier Tore) und nahm an der Europameisterschaft 2004 sowie der Weltmeisterschaft 2006 teil.
Louis Saha: Die Zahlen seiner Karriere
- Profispiele: 492
- Tore: 158
- Assists: 31
- Gelbe Karten: 23
- Rote Karten: 1