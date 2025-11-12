Reicher als sein Ex-Mitspieler Cristiano Ronaldo! Ein ehemaliger Champions-League-Sieger von Manchester United ist heute Multi-Milliardär

2018 gründete Saha mit Geschäftspartnerin Kate Hamer das Unternehmen AxisStars. Noch heute ist er Miteigentümer und CEO der Firma, die seitdem eine rasante Erfolgsgeschichte geschrieben hat und laut englischer Medienberichte nun umgerechnet rund 4,9 Milliarden Euro wert ist. Saha ist damit Milliardär und sogar reicher als sein ehemaliger Mitspieler Cristiano Ronaldo (40), der in der Vorwoche verkündet hatte, im Alter von 39 Jahren die Milliardenmarke geknackt zu haben.

AxisStars dient als Netzwerkplattform, die es sich zum Ziel gesetzt hat, Profi-Sportler und Entertainer mit vertrauenswürdigen Partnern zu vernetzen. Sahas Unternehmen plant Karrieren, betreibt finanzielles Management und zählt angeblich 550 Klienten.

Auf der offiziellen Webseite heißt es: "Die AxisStars Community fördert authentische, für alle Seiten vorteilhafte Verbindungen zwischen Profisportlern und Entertainern, ihren Kollegen und vertrauenswürdigen Partnern." Man setze auf eine Kombination "aus Daten, Technologie und langjähriger Erfahrung", um Talente "dabei zu unterstützen, ihre Karrieren und Marken auf die für sie relevanteste Weise zu verwalten und zu pflegen."