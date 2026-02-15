"Real Madrid war immer sein Traum": Nationaltrainer heizt Gerücht um Wechsel von Liverpool-Star an

Laut des Portals WinWinsagte Marco Rossi, seit 2018 Trainer der ungarischen Nationalmannschaft, über seinen Kapitän Szoboszlai: "Es war schon immer sein Traum, für Real Madrid zu spielen. Ich habe seine Karriere aus nächster Nähe mitverfolgt und habe eine enge Beziehung zu Dominik. Seit seiner Kindheit war Real Madrid sein Traum. Als Kind begann er mit dem Fußballspielen, um eines Tages für Real Madrid spielen zu können."

Der 61-Jährige führte aus: "Ich weiß nicht, ob das jemals passieren wird. Dazu müssen er und sein Verein eine Entscheidung treffen, aber ich schließe auch nicht aus, dass er doch in Liverpool bleibt. Vor allem angesichts der Tatsache, dass er beim Verein, bei dem er zu einem sehr wichtigen Spieler geworden ist, hoch geschätzt wird und es sich zudem um einen der größten Vereine der Welt handelt."

Rossi weiter: "Der Gedanke, dass ein Kindheitstraum wahr würde, wird immer im Hinterkopf bleiben. Ich denke, das ist das Einzige, was Szoboszlai zu einem möglichen Wechsel bewegen könnte. Gleichzeitig kann man auch nicht ausschließen, dass er sich letztendlich für eine Vertragsverlängerung entscheiden wird, da der Verein ihn sehr schätzt und es keine Übertreibung ist, zu sagen, dass er sich zu einer Schlüsselfigur innerhalb des Vereins entwickelt hat."