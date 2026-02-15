Nachdem es erst zuletzt hieß, Dominik Szoboszlai vom FC Liverpool fordere für eine vorzeitige Verlängerung seines 2028 auslaufenden Vertrags angeblich eine riesige Gehaltserhöhung, wurde nun offenbart, für welchen Klub der Mittelfeldspieler offenbar unbedingt in seiner Karriere spielen möchte.
"Real Madrid war immer sein Traum": Nationaltrainer heizt Gerücht um Wechsel von Liverpool-Star an
Laut des Portals WinWinsagte Marco Rossi, seit 2018 Trainer der ungarischen Nationalmannschaft, über seinen Kapitän Szoboszlai: "Es war schon immer sein Traum, für Real Madrid zu spielen. Ich habe seine Karriere aus nächster Nähe mitverfolgt und habe eine enge Beziehung zu Dominik. Seit seiner Kindheit war Real Madrid sein Traum. Als Kind begann er mit dem Fußballspielen, um eines Tages für Real Madrid spielen zu können."
Der 61-Jährige führte aus: "Ich weiß nicht, ob das jemals passieren wird. Dazu müssen er und sein Verein eine Entscheidung treffen, aber ich schließe auch nicht aus, dass er doch in Liverpool bleibt. Vor allem angesichts der Tatsache, dass er beim Verein, bei dem er zu einem sehr wichtigen Spieler geworden ist, hoch geschätzt wird und es sich zudem um einen der größten Vereine der Welt handelt."
Rossi weiter: "Der Gedanke, dass ein Kindheitstraum wahr würde, wird immer im Hinterkopf bleiben. Ich denke, das ist das Einzige, was Szoboszlai zu einem möglichen Wechsel bewegen könnte. Gleichzeitig kann man auch nicht ausschließen, dass er sich letztendlich für eine Vertragsverlängerung entscheiden wird, da der Verein ihn sehr schätzt und es keine Übertreibung ist, zu sagen, dass er sich zu einer Schlüsselfigur innerhalb des Vereins entwickelt hat."
- Getty Images Sport
Szoboszlai will angeblich auf Platz drei des Reds-Rankings
Zuletzt wurde aus Ungarn bekannt, der flexibel einsetzbare Mittelfeldspieler, der aktuell rund 7,2 Millionen Euro pro Saison bekommen soll, wolle künftig bei den Reds deutlich mehr einstreichen. Rund 18 Millionen Euro stelle er sich als neues Gehalt an der Anfield Road vor - und damit mehr als das Doppelte.
Damit würde er im internen Gehaltsranking auf den dritten Platz vorstoßen und genauso viel wie Alexander Isak kassieren. Nur Mohamed Salah und Virgil van Dijk verdienen im Team von Trainer Arne Slot noch mehr.
In einer schwierigen Saison für Liverpool ist Szoboszlai einer der wenigen Stars, der regelmäßig gute Leistungen abruft. Der 25-Jährige musste unter Trainer Slot zuletzt immer wieder auf der Rechtsverteidiger-Position aushelfen, da der teure Neuzugang Florian Wirtz im neuen Mittelfeld der Mannschaft untergebracht werden sollte.
Nach einer langen Durststrecke in der Liga im Herbst mehrten sich die Stimmen, die Slot dazu aufforderten, wieder auf sein Meister-Mittelfeld zu setzen, zu dem auch Szoboszlai gehörte.
Liverpool investierte im Sommer viel Geld
Liverpool investiert zuletzt vor allem auf dem Transfermarkt viel Geld: Rund 500 Millionen Euro gaben die Reds im Sommer für neue Spieler, darunter Isak, Wirtz, Hugo Ekitike, Jeremie Frimpong und Milos Kerkez aus. Ob sie den Gehaltswunsch von Szoboszlai erfüllen wollen, ist noch nicht klar.
Der Ungar kam 2021 für eine Ablösesumme in Höhe von 70 Millionen Euro von RB Leipzig an die Anfield Road.
- Getty Images Sport
Die Saison 25/26 von Dominik Szoboszlai
- Spiele: 35
- Spielminuten: 3128
- Tore: 10
- Assists: 7