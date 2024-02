Real Madrid und Kylian Mbappé: Es gibt noch ein großes Problem

Kylian Mbappé will gerne zu Olympia, Real soll wenig begeistert sein. Noch gibt es keine Einigung in dieser Causa.

Laut übereinstimmenden Medienberichten steht Kylian Mbappé vor einem Transfer von PSG zu Real Madrid. Marca berichtete in den vergangenen Tagen, der ablösefreie Starstürmer habe bereits beim spanischen Rekordmeister unterschrieben. BBC Sport meldete Ähnliches und führte aus, der Deal werde verkündet, sobald es nicht mehr möglich sei, dass beide Klubs in der Champions League aufeinander treffen.

Allerdings soll es laut eines Berichts der As noch ein wichtiges Thema zwischen Mbappé und den Blancos geben, das noch nicht geklärt sei - eine mögliche Teilnahme des Weltmeisters von 2018 an den Olympischen Spielen im Sommer in Paris.