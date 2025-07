Real Madrid vs. PSG (Paris) heute live im Free TV: Wo wird das Halbfinale der Klub WM im TV und Stream gezeigt / übertragen?

Am Mittwoch steigt das Halbfinale Real Madrid vs. PSG (Paris). Doch wo läuft die Klub WM am 9. Juli live im Live Stream und live im Free TV?

Bei der Klub WM 2025 steht das zweite Halbfinale auf dem Programm. Im Zuge dessen kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen Real Madrid und Paris Saint-Germain. Die Partie steigt im MetLife Stadium. Schau dir jedes Spiel der Klub WM 2025 kostenlos auf DAZN an Bei DAZN anmelden Real Madrid setzte sich im Viertelfinale am Samstag gegen Borussia Dortmund mit 3:2 durch. Zuvor hatte die Elf von Xabi Alonso die Gruppe H mit sieben Punkten und zwei Zählern mehr als Al-Hilal als Erster beendet. Anschließend hatten die Königlichen im Achtelfinale ein 1:0 gegen Juventus Turin erreicht. Für Paris Saint-Germain kommt das Duell gegen die Königlichen vier Tage nach einem 2:0 gegen den FC Bayern. Zum Auftakt der K.-o.-Phase hatte sich die Elf von Luis Enrique gegen Lionel Messis Inter Miami mit 4:0 durchgesetzt. In der Gruppe A hatte PSG zwei Dreier und eine Niederlage gegen Botafogo verzeichnet. Artikel wird unten fortgesetzt GOAL liefert die Informationen zur Übertragung zum Halbfinale bei der Klub WM Real Madrid vs. PSG