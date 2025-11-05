Real-Legende übertroffen! Jude Bellingham stellt neuen Rekord in der Champions League auf

Trotz des Rückschlags läuft es für Real ergebnistechnisch weiterhin hervorragend. In der Champions League ist das Team von Xabi Alonso nach wie vor auf Achtelfinalkurs, und in der LaLiga-Tabelle führt man vor dem FC Barcelona. Ende Oktober bezwang man den Erzrivalen aus Katalonien im Clasico mit 2:1 und konnte sich etwas absetzen. Der Vorsprung beträgt mittlerweile fünf Punkte.

Vor allem Bellingham zeigte im Clasico eine herausragende Leistung. Der Engländer bereitete zunächst in der 22. Minute das 1:0 durch Kylian Mbappe vor, ehe er selbst in der 43. Minute zum 2:1-Endstand traf. Bei seinem Jubel sorgte er jedoch mit einer obszönen Geste für Aufsehen: Er provozierte die Fans, indem er die Zunge herausstreckte und sich dabei in den Schritt fasste. Die Bilder der Szene verbreiteten sich schnell im Netz.

Es wird erwartet, dass LaLiga und der spanische Verband (RFEF) den Vorfall erneut prüfen und über mögliche weitere Schritte entscheiden. Für ein ähnliches Vergehen hatte er bereits bei der Europameisterschaft 2024 eine Geldstrafe in Höhe von 30.000 Euro erhalten.

Für Real und Bellingham geht es am Sonntag wieder in der Liga weiter, wenn ein Auswärtsspiel bei Rayo Vallecano ansteht.