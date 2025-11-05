Real Madrid kassierte in der Champions League am Dienstag gegen den FC Liverpool die erste Pleite der laufenden Ligaphase (0:1). Für Jude Bellingham gab es dennoch zumindest aus individueller Sicht einen Grund zur Freude: Der Superstar der Blancos stellte einen Rekord in der Königsklasse auf.
Real-Legende übertroffen! Jude Bellingham stellt neuen Rekord in der Champions League auf
Mit nur 22 Jahren und 128 Tagen ist Bellingham nun der jüngste Spieler, der 50 Champions-League-Spiele absolviert hat. Damit übertrifft er den bisherigen Rekordhalter und Real-Legende Iker Casillas, der bei seinem 50. Einsatz 22 Jahre und 155 Tage alt war.
Bellingham stand gegen Liverpool die vollen 90 Minuten auf dem Platz, konnte die erste Niederlage im vierten CL-Spiel jedoch nicht verhindern. Alexis Mac Allister erzielte in der 61. Minute den Siegtreffer für die Reds. Durch die Pleite rutschte Real in der Tabelle auf Platz fünf ab.
- Getty Images
Clasico-Eklat: Jude Bellingham provoziert Fans mit obszöner Geste
Trotz des Rückschlags läuft es für Real ergebnistechnisch weiterhin hervorragend. In der Champions League ist das Team von Xabi Alonso nach wie vor auf Achtelfinalkurs, und in der LaLiga-Tabelle führt man vor dem FC Barcelona. Ende Oktober bezwang man den Erzrivalen aus Katalonien im Clasico mit 2:1 und konnte sich etwas absetzen. Der Vorsprung beträgt mittlerweile fünf Punkte.
Vor allem Bellingham zeigte im Clasico eine herausragende Leistung. Der Engländer bereitete zunächst in der 22. Minute das 1:0 durch Kylian Mbappe vor, ehe er selbst in der 43. Minute zum 2:1-Endstand traf. Bei seinem Jubel sorgte er jedoch mit einer obszönen Geste für Aufsehen: Er provozierte die Fans, indem er die Zunge herausstreckte und sich dabei in den Schritt fasste. Die Bilder der Szene verbreiteten sich schnell im Netz.
Es wird erwartet, dass LaLiga und der spanische Verband (RFEF) den Vorfall erneut prüfen und über mögliche weitere Schritte entscheiden. Für ein ähnliches Vergehen hatte er bereits bei der Europameisterschaft 2024 eine Geldstrafe in Höhe von 30.000 Euro erhalten.
Für Real und Bellingham geht es am Sonntag wieder in der Liga weiter, wenn ein Auswärtsspiel bei Rayo Vallecano ansteht.
Die Liste der jüngsten Spieler mit 50 Einsätzen in der Champions League:
- Jude Bellingham: 22 Jahre und 128 Tage
- Iker Casillas: 22 Jahre und 155 Tage
- Cesc Fabregas: 22 Jahre und 331 Tage
- Kylian Mbappe: 22 Jahre und 339 Tage
- Lionel Messi: 23 Jahre und 166 Tage