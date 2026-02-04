"Rayo Vallecano wurde unfair behandelt": Barcelonas Präsident Joan Laporta schießt wegen Ereignisse des Wochenendes gegen Real Madrid

Für Aufregung bei Laporta sorgte beim Spiel zudem die lange Nachspielzeit. "Ich habe das Spiel Real Madrid gegen Rayo Vallecano gesehen. Ich weiß nicht, wo diese neun oder zehn Minuten Nachspielzeit herkamen. Ich habe Szenen gesehen, in denen Spieler sich im Strafraum fallen ließen, so taten, als wären sie gefoult worden - dafür hätte es eine Karte geben müssen. Ich hatte das Gefühl, dass Rayo Vallecano unfair behandelt wurde", sagte er gegenüber der spanischen Zeitung As.

Laporta setzte seine Tirade fort und erwähnte den TV-Sender der Madrilenen, der sonst so oft dafür verwendet wird, Schiedsrichter öffentlich anzugreifen - dieses Mal jedoch schweigt. "Wir sprechen hier über einen Klub, der einen eigenen Fernsehsender hat, um irrelevante Vorwürfe zu verbreiten und ständig zu behaupten, die Schiedsrichter seien permanent gegen sie voreingenommen. Und jetzt sagen sie nichts? Was sagen sie jetzt? Jetzt betrifft es ihr Team nicht? Haben sie das überhaupt alles analysiert? Sie müssen sich zusammenreißen."

Laporta weiter: "Wir verstehen, dass solche Dinge passieren können, aber nicht, dass es immer nur in eine Richtung geht. Wir hoffen, dass solche Situationen korrigiert werden, weil sie sehr offensichtlich sind. Ich sage das konstruktiv, denn manchmal machen sie auch Fehler zu unseren Gunsten."