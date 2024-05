Ratenzahlung macht's möglich: Barcelona kann sich Bernardo Silva von Manchester City doch leisten

Barça kann die fixe Ablösesumme nicht in einem Betrag zahlen und wird deshalb beim Bernardo-Deal angeblich kreativ.

Der FC Barcelona arbeitet an einem Transfer von Bernardo Silva von Manchester City und hofft darauf, dass die Verpflichtung des Portugiesen mit einer Ratenzahlung perfekt gemacht werden kann.

Silva hat in seinem bis 2026 laufenden Vertrag beim englischen Meister eine Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Millionen Pfund, umgerechnet rund 58 Millionen Euro. Damit will City wieder annähernd das Geld einnehmen, das der Klub einst für den Flügelspieler auf den Verhandlungstisch gelegt hatte.

Dieser Betrag ist für die finanziell angeschlagenen Katalanen in einer Summe aber nicht zu stemmen. Doch sie können laut Esport3 auch in drei Raten zu jeweils knapp 20 Millionen Euro zahlen - und darin liegt die große Barça-Chance, dass es mit dem Deal doch klappt. Denn der Ratenbetrag ist für das neue Team von Trainer Hansi Flick durchaus machbar.