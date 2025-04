TV-Experte Dietmar Hamann zeigt sich vor dem Duell zwischen Borussia Dortmund und dem FC Barcelona in der Champions League zuversichtlich für den BVB.

Nach dem überzeugenden 4:1-Heimsieg gegen Freiburg in der Bundesliga steht für den BVB direkt das nächste wichtige Spiel an. Dietmar Hamann glaubt dabei an einen Sieg in der Champions League gegen Barça.