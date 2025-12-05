PSG schaut in die Röhre: FC Barcelona verlängert bis 2031 mit einem Leistungsträger

Garcia, in Barcelona geboren, kam schon als Siebenjähriger zu Barca. Mit 16 wechselte er dann aus Katalonien in den Nachwuchsbereich von Manchester City und machte später bei den Engländern auch seine ersten Schritte im Profibereich.

Mit 20 kehrte er 2021 zu Barca zurück. Nachdem er sich in den ersten beiden Jahren danach zunächst nicht nachhaltig als Stammkraft etablieren konnte, folgte 2023/24 eine Leihe zum FC Girona. Zurück in Barcelona lief auch vergangene Saison, in der ersten unter Trainer Hansi Flick, nicht alles glatt und ein möglicher Wechsel war immer wieder Thema. Anfang des Jahres soll beispielsweise ein Transfer zum italienischen Erstligisten Como schon so gut wie perfekt gewesen sein, ehe Flick doch noch sein Veto einlegte.

Unter dem deutschen Coach hat sich Garcia mittlerweile eine wichtige Rolle erarbeitet, vor allem seine Vielseitigkeit macht ihn wertvoll. Zumeist spielt er seine Stammposition als Innenverteidiger, er kann aber auch beide Außenverteidigerpositionen bekleiden und auf der Sechs zum Einsatz kommen.

In der laufenden Saison stand Garcia in allen 20 bisherigen Pflichtspielen auf dem Platz, meist von Beginn an (ein Tor, ein Assist). Durch die positive Entwicklung bei Barca könnte sich Garcia auch noch Hoffnungen auf einen Platz im spanischen Kader bei der WM 2026 machen. Bis dato hat er 19 Länderspiele absolviert, wurde schon seit der WM 2022 aber nicht mehr nominiert.