Der FC Barcelona hat Defensivallrounder Eric Garcia langfristig an sich gebunden. Wie der spanische Meister am Freitag offiziell bekanntgab, hat man sich mit Garcia auf eine Vertragsverlängerung um fünf weitere Jahre bis 2031 geeinigt.
PSG schaut in die Röhre: FC Barcelona verlängert bis 2031 mit einem Leistungsträger
Eric Garcia unterschreibt neuen Vertrag beim FC Barcelona nächste Woche
Garcias vorheriges Arbeitspapier wäre am Saisonende ausgelaufen. Es bestand also die Gefahr, den 24-Jährigen kommenden Sommer ablösefrei zu verlieren, diese wurde nun abgewendet.
Den neuen Vertrag soll Garcia am 11. Dezember unterschreiben, wie Barca vermeldete. "Diese Entscheidung ist der Beweis unseres Vertrauens in einen Spieler, der in La Masia groß geworden ist und ein wunderbares Vorbild für unsere Jugendspieler ist. Seine Leistungen, seine Reife und seine Hingabe waren allesamt wichtige Faktoren auf dem Weg dazu, ihn weiterhin an den Verein zu binden", hieß es in einem Statement der Katalanen.
- Getty
PSG hatte Eric Garcia offenbar im Auge
Garcias jüngste Leistungen und auch seine Vertragssituation hatten in den vergangenen Wochen und Monaten hochkarätige Interessenten auf den Plan gerufen. Laut der französischen Zeitung L'Equipebeschäftigte sich unter anderem Paris Saint-Germain mit einer möglichen ablösefreien Verpflichtung des Spaniers zur kommenden Saison.
Aufgrund der angespannten Personallage bei PSG sei es sogar denkbar gewesen, Garcia für eine geringe Ablösesumme bereits im Januar nach Paris zu lotsen. Von beiden Optionen muss sich PSG nun nach Garcias Vertragsverlängerung in Barcelona verabschieden.
Eric Garcia: Über Aufschwung bei Barcelona zurück in die Nationalmannschaft?
Garcia, in Barcelona geboren, kam schon als Siebenjähriger zu Barca. Mit 16 wechselte er dann aus Katalonien in den Nachwuchsbereich von Manchester City und machte später bei den Engländern auch seine ersten Schritte im Profibereich.
Mit 20 kehrte er 2021 zu Barca zurück. Nachdem er sich in den ersten beiden Jahren danach zunächst nicht nachhaltig als Stammkraft etablieren konnte, folgte 2023/24 eine Leihe zum FC Girona. Zurück in Barcelona lief auch vergangene Saison, in der ersten unter Trainer Hansi Flick, nicht alles glatt und ein möglicher Wechsel war immer wieder Thema. Anfang des Jahres soll beispielsweise ein Transfer zum italienischen Erstligisten Como schon so gut wie perfekt gewesen sein, ehe Flick doch noch sein Veto einlegte.
Unter dem deutschen Coach hat sich Garcia mittlerweile eine wichtige Rolle erarbeitet, vor allem seine Vielseitigkeit macht ihn wertvoll. Zumeist spielt er seine Stammposition als Innenverteidiger, er kann aber auch beide Außenverteidigerpositionen bekleiden und auf der Sechs zum Einsatz kommen.
In der laufenden Saison stand Garcia in allen 20 bisherigen Pflichtspielen auf dem Platz, meist von Beginn an (ein Tor, ein Assist). Durch die positive Entwicklung bei Barca könnte sich Garcia auch noch Hoffnungen auf einen Platz im spanischen Kader bei der WM 2026 machen. Bis dato hat er 19 Länderspiele absolviert, wurde schon seit der WM 2022 aber nicht mehr nominiert.
- Getty Images
Eric Garcia: Seine bisherigen Leistungsdaten für den FC Barcelona
- Einsätze: 135
- Tore: 7
- Assists: 6
- Titel mit Barca: Spanischer Meister 2023 und 2025, Spanischer Pokalsieger 2025, Spanischer Superpokalsieger 2023 und 2025