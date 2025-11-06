Champions-League-Sieger PSG beschäftigt sich laut eines Berichts von L'Equipe mit einem Transfer des spanischen Nationalspielers Eric Garcia vom FC Barcelona.
Es geht um einen Stammspieler von Hansi Flick beim FC Barcelona: PSG könnte einen spektakulären Transfer um sechs Monate vorziehen
FC Barcelona: Eric Garcias Vertrag läuft aus
Der 24 Jahre alte Defensivspieler sei der heißeste Kandidat in den Überlegungen der Klubverantwortlichen, die auf die personellen Probleme angesichts zahlreicher Verletzungen namhafter Spieler reagieren wollen. Garcias Vertrag bei Barca läuft im Sommer aus. Eigentlich plane Paris Saint-Germain eine ablösefreie Verpflichtung zur neuen Spielzeit heißt es. Angesichts der aktuellen Lage könne ein Transfer aber auch schon in den Januar vorgezogen werden.
Sollte Garcia sich gegen eine Verlängerung beim LaLiga-Meister entscheiden, wäre dies für Barcelona der letzte Zeitpunkt, noch eine Ablösesumme für den Verteidiger einzustreichen.
- Getty
Eric Garcia kehrte von Manchester City zum FC Barcelona zurück
Der ehemalige Spieler von Manchester City ist gelernter Innenverteidiger, kann aber auch auf der rechten Abwehrseite sowie im defensiven Mittelfeld aufgeboten werden. Bei den Blaugrana ist er unter Cheftrainer Hansi Flick meist in der Defensivzentrale im Einsatz und fungiert zudem als erster Backup vom umgeschulten Rechtsverteidiger Jules Kounde.
Garcia kehrte 2021 ablösefrei von City zu seinem Ausbildungsklub Barca zurück. Die Spielzeit 2023/24 verbrachte er auf Leihbasis beim FC Girona und entwickelte sich anschließend zu einem wichtigen Kaderspieler. Zuletzt hieß es, Flick wolle den zweimaligen spanischen Meister gerne halten und Barcelona plane eine Vertragsverlängerung.
Bei PSG könnte Garcia den mit 24 Spielern kleinsten Kader aller Champions-League-Teilnehmer in der Breite verstärken. Nach dem 1:2 gegen den FC Bayern im Spitzenspiel der Königsklasse unter der Woche betonte Coach Luis Enrique einmal mehr, dass die zahlreichen verletzungsbedingten Ausfälle in dieser Spielzeit dafür sorgen, dass die Leistungen nicht wie in der historischen Vorsaison sind.
"Es ist wichtig, zu wissen, dass man verletzte Spieler zwar wieder zurückbekommt, wenn sie sich erholt haben, aber dass sie nicht zu 100 Prozent fit sind", gab Garcias Landsmann etwa zu bedenken.
- (C)Getty Images
PSG hat Personalprobleme in der Abwehr
In den vergangenen Wochen musste Enrique immer wieder prominente Ausfälle verkraften. Aktuell fehlen unter anderem Ballon-d'Or-Sieger Ousmane Dembele und Golden Boy Desire Doue. In der Abwehr stehen die Stammkräfte Achraf Hakimi und Nuno Mendes länger nicht zur Verfügung.
Zu den Schwierigkeiten bei der Suche nach Ergänzungsspielern für die Defensive erklärte Enrique vor einigen Wochen: "Wenn alle sagen, dass wir einen rechten Außenverteidiger brauchen, muss man viel Geld bezahlen, um einen Spieler zu verpflichten, der nur Ersatzspieler sein wird, drei Spiele bestreiten und demotiviert sein wird, weil er nicht besser ist als Hakimi."
Sein Ansatz sei es, "die Dinge anders zu sehen, Möglichkeiten auch in der Akademie und innerhalb der Mannschaft zu haben, um das zu überwinden." Womöglich hat sich dies mit dem Interesse an Garcia überholt.
Eric Garcias Bilanz beim FC Barcelona:
- Einsätze: 130
- Tore: 7
- Assists: 5
- Gelbe Karten: 17
- Platzverweise: 3
- Titelgewinne: 5