Es geht um einen Stammspieler von Hansi Flick beim FC Barcelona: PSG könnte einen spektakulären Transfer um sechs Monate vorziehen

Der ehemalige Spieler von Manchester City ist gelernter Innenverteidiger, kann aber auch auf der rechten Abwehrseite sowie im defensiven Mittelfeld aufgeboten werden. Bei den Blaugrana ist er unter Cheftrainer Hansi Flick meist in der Defensivzentrale im Einsatz und fungiert zudem als erster Backup vom umgeschulten Rechtsverteidiger Jules Kounde.



Garcia kehrte 2021 ablösefrei von City zu seinem Ausbildungsklub Barca zurück. Die Spielzeit 2023/24 verbrachte er auf Leihbasis beim FC Girona und entwickelte sich anschließend zu einem wichtigen Kaderspieler. Zuletzt hieß es, Flick wolle den zweimaligen spanischen Meister gerne halten und Barcelona plane eine Vertragsverlängerung.

Bei PSG könnte Garcia den mit 24 Spielern kleinsten Kader aller Champions-League-Teilnehmer in der Breite verstärken. Nach dem 1:2 gegen den FC Bayern im Spitzenspiel der Königsklasse unter der Woche betonte Coach Luis Enrique einmal mehr, dass die zahlreichen verletzungsbedingten Ausfälle in dieser Spielzeit dafür sorgen, dass die Leistungen nicht wie in der historischen Vorsaison sind.

"Es ist wichtig, zu wissen, dass man verletzte Spieler zwar wieder zurückbekommt, wenn sie sich erholt haben, aber dass sie nicht zu 100 Prozent fit sind", gab Garcias Landsmann etwa zu bedenken.