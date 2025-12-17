Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
PSG (Paris Saint Germain) vs. Flamengo heute live: Wer zeigt / überträgt den FIFA Intercontinental Cup im Live Stream und TV?

PSG misst sich im FIFA International Cup mit Flamengo aus Brasilien. Doch wo ist das Spiel zu sehen? GOAL hat die Antwort.

Paris Saint-Germain kriegt es am heutigen Mittwoch (17. Dezember) im FIFA International Cup mit dem brasilianischen Topklub Flamengo zu tun. Die Partie geht um 18 Uhr deutscher Zeit los und wird im Ahmad bin Ali Stadium in Al Rayyan (Katar) ausgetragen.

Der International Cup geht in seine zweite Auflage. Mit dabei sind die sechs amtierenden Sieger der kontinentalen Wettbewerbe. Champions-League-Gewinner Paris Saint-Germain steht dabei bereits im Endspiel, während sich Flamengo mit Siegen gegen Cruz Azul aus Mexiko und Pyramids FC aus Ägypten erst den Weg ins Finale sichern musste.

Wer die Partie überträgt, erfahrt Ihr hier.

    Übertragen wird das Finale live und in voller Länge bei DAZN. Der Streamingdienst besitzt die Übertragungsrechte und geht wenige Augenblicke vor Anpfiff auf Sendung. Auch auf fifa.com könnt Ihr das Spiel live verfolgen.

    • Begegnung: Paris Saint-Germain vs. Flamengo
    • Wettbewerb: FIFA Intercontinental Cup
    • Spielrunde: Finale
    • Datum: 17. Dezember 2025
    • Uhrzeit: 18 Uhr
    • Ort: Ahmad bin Ali Stadium, Al Rayyan (Katar)
    • Livestream: DAZN, FIFA

    DatumBegegnung
    14. SeptemberPyramids (Ägypten) 3:0 Auckland City (Neuseeland)
    23. SeptemberAl-Ahli (Saudi-Arabien) 1:3 Pyramids (Ägypten)
    10. DezemberCruz Azul (Mexiko) 1:2 Flamengo (Brasilien)
    13. DezemberFlamengo (Brasilien) 2:0 Pyramids (Ägypten)
    17. DezemberParis Saint-Germain (Frankreich) -:- Flamengo (Brasilien)

