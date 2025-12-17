PSG (Paris Saint Germain) vs. Flamengo heute live: Wer zeigt / überträgt den FIFA Intercontinental Cup im Live Stream und TV?

Paris Saint-Germain kriegt es am heutigen Mittwoch (17. Dezember) im FIFA International Cup mit dem brasilianischen Topklub Flamengo zu tun. Die Partie geht um 18 Uhr deutscher Zeit los und wird im Ahmad bin Ali Stadium in Al Rayyan (Katar) ausgetragen.

Der International Cup geht in seine zweite Auflage. Mit dabei sind die sechs amtierenden Sieger der kontinentalen Wettbewerbe. Champions-League-Gewinner Paris Saint-Germain steht dabei bereits im Endspiel, während sich Flamengo mit Siegen gegen Cruz Azul aus Mexiko und Pyramids FC aus Ägypten erst den Weg ins Finale sichern musste.

