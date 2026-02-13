Al-Hilal hat Darwin Nunez (26) aus seinem Kader für die Spieler der Saudi Pro League gestrichen. Der Nationalspieler Uruguays muss Platz machen für Star-Neuzugang Karim Benzema (38).
Prominentes Benzema-Opfer: Al-Hilal streicht 53-Millionen-Euro-Einkauf vom FC Liverpool aus dem Kader
Grund dafür ist die Ausländerregelung in der Saudi Pro League, die nach der Verpflichtung des Franzosen Benzema am Deadline Day also ein prominentes Opfer beim Tabellenführer fordert.
Für Nunez ist das mit Blick auf die Weltmeisterschaft im Sommer eine Hiobsbotschaft. Der Nationalspieler Uruguays kann nun mit Blick auf die Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko einzig noch in Spielen der AFC Champions League Spielpraxis sammeln. Al-Hilal marschiert dort bislang ungeschlagen durch die Gruppenphase und kann es bei einem Einzug ins Finale noch auf maximal sechs Partien bringen.
Getty Images
Darwin Nunez wechselte vom FC Liverpool zu Al-Hilal
Nunez wechselte im Sommer 2025 für 53 Millionen Euro Ablöse vom FC Liverpool zu Al-Hilal. Diese Summe kann durch Boni gar noch auf 65 Millionen Euro ansteigen. Die hohen Erwartungen erfüllte Nunez in Saudi-Arabien bislang allerdings nicht: In 23 Pflichtspielen markierte der Angreifer sieben Treffer. Dazu lieferte er noch fünf Assists.
Zuvor war Nunez drei Jahre lang für Liverpool auf Torejagd gegangen. Auch dort entwickelte er sich nach seinem 83-Millionen-Euro-Transfer von Benfica 2022 nicht wie erhofft und pendelte zwischen Startelf und Ersatzbank. Insbesondere seine mangelhafte Chancenverwertung bot immer wieder Anlass zu Kritik. Immerhin verabschiedete er sich nach 40 Toren in 143 Spielen mit dem Gewinn der Meisterschaft in der Premier League.
Neben Nunez erwischte es bei Al-Hilal auch noch den ehemaligen Arsenal-Verteidiger Pablo Mari (32). Für ihn ist nach der Rückkehr Kalidou Koulibalys (34) vom Afrika Cup ebenfalls kein Platz mehr im Kader von Trainer Simone Inzaghi.
