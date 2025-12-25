Borussia Dortmund könnte offenbar vom bevorstehenden Wechsel von Antoine Semenyo zu Manchester City profitieren. Laut Transferexperte Fabrizio Romano könnte sich im Gegenzug ein Offensivspieler der Skyblues dem BVB anschließen.
Profitiert der BVB von einem 70-Millionen-Euro-Wechsel? Offensivspieler könnte Manchester City offenbar verlassen
BVB und Palace erkundigten sich offenbar nach Bobb
Dem Bericht zufolge soll Oscar Bobb einen Standortwechsel in Betracht ziehen, sobald der Transfer von Semenyo über die Bühne gegangen ist - und danach schaut es übereinstimmenden Medienberichten auch aus. ManCity soll demnach 70 Millionen Euro für die Dienste des 25-Jährigen an den AFC Bournemouth überweisen.
Im Hintergrund sollen sich indes schon mehrere Klubs nach Bobb erkundigt haben, dies trifft laut Romano insbesondere auf den BVB und Crystal Palace zu. Der 16-fache Nationalspieler Norwegens war zuletzt - und damit schon vor Semenyos Ankunft - häufiger kein Teil von Pep Guardiolas Kader, gilt aufgrund seines hohen Potenzial aber als Hoffnungsträger für die Zukunft.
- Getty Images Sport
Bobb-Transfer wohl nur per Leihe möglich
Deshalb scheint ein Verkauf im Winter auch unwahrscheinlich. Zumal Bobbs Arbeitspapier in Manchester noch bis 2029 läuft. Daher könnte es bei einem baldigen City-Abschied zunächst auf ein Leihgeschäft hinauslaufen, womöglich mit anschließender Kaufoption. Bereits im vergangenen Sommer hatte es Spekulationen über ein Dortmunder Interesse gegeben.
Beim BVB könnte Bobb gleich mehrere Rollen ausfüllen. Der 22-Jährige fühlt sich sowohl auf der Zehn als auch auf der rechten Außenbahn wohl. Die Konkurrenz in Dortmund ist hingegen nicht zu unterschätzen. Für die vorzugsweise zwei Positionen hinter dem gesetzten Serhou Guirassy stehen Trainer Niko Kovac Julian Brandt, Karim Adeyemi, Maximilian Beier und Fabio Silva zur Verfügung.
BVB: Bewegung in der Offensive im Winter?
Um Silva hatte es zuletzt jedoch Gerüchte über einen Blitz-Abschied gegeben, da der Portugiese mit Blick auf die WM 2026 über zu wenig Spielzeit klagen soll. Dem nahm Sportdirektor Sebastian Kehl zuletzt aber Wind aus den Segeln. Die beiden verbliebenen Angreifer im Kader, Julien Duranville und Cole Campbell, haben dem Vernehmen nach bis auf Weiteres keine Zukunft mehr beim BVB.
Bobb stammt derweil aus der Jugendakademie von ManCity und durchlief auf dem Weg nach oben sämtliche Nachwuchsstationen. Für die Profis kam er insgesamt 47-mal zum Einsatz. Ihm gelangen drei Tore und vier Assists.
Oscar Bobb: Leistungsdaten bei Manchester City
- Spiele: 47
- Tore: 3
- Assists: 4
- Einsatzminuten: 1.125