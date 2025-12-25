Profitiert der BVB von einem 70-Millionen-Euro-Wechsel? Offensivspieler könnte Manchester City offenbar verlassen

Dem Bericht zufolge soll Oscar Bobb einen Standortwechsel in Betracht ziehen, sobald der Transfer von Semenyo über die Bühne gegangen ist - und danach schaut es übereinstimmenden Medienberichten auch aus. ManCity soll demnach 70 Millionen Euro für die Dienste des 25-Jährigen an den AFC Bournemouth überweisen.

Im Hintergrund sollen sich indes schon mehrere Klubs nach Bobb erkundigt haben, dies trifft laut Romano insbesondere auf den BVB und Crystal Palace zu. Der 16-fache Nationalspieler Norwegens war zuletzt - und damit schon vor Semenyos Ankunft - häufiger kein Teil von Pep Guardiolas Kader, gilt aufgrund seines hohen Potenzial aber als Hoffnungsträger für die Zukunft.