Portugal-Pleite schlimmer als gedacht: Deutschland droht das Hammerlos bei der WM 2026

Das 1:2 gegen Ronaldo und Co. könnte unangenehmere Konsequenzen haben als "nur" das Verpassen des Nations-League-Titels.

Über die Niederlage am Mittwochabend in München ärgerten sich Bundestrainer Julian Nagelsmann, Kapitän Joshua Kimmich und Co. sehr. Nur allzu gerne hätte man um den Titel in der Nations League am Sonntag an gleicher Stelle gespielt. Nun geht es in Stuttgart lediglich um Platz drei. Das hat aber womöglich noch einen unangenehmen Nebeneffekt: Dem DFB-Team droht eine vergleichsweise schlechte Ausgangslage für die Auslosung der WM 2026 und damit ein womöglich ganz großer Gegner bereits in der Vorrunde.