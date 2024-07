Polen vs. Niederlande (Holland) heute live bei RTL und RTL+: EM 2024 im TV und im LIVE STREAM

Bei der EM 2024 treffen heute Polen und die Niederlande aufeinander. Wir haben für Euch alle Infos zur Liveübertragung der Partie bei RTL und RTL+.

Bei der EM 2024 in Deutschland beginnt am heutigen Sonntag, 16. Juni, für zwei Teams der Gruppe D der Ernstfall. Im Hamburger Volksparkstadion wird um 15 Uhr das Spiel zwischen Polen und den Niederlanden angepfiffen. Österreich und Frankreich greifen dann morgen ins Turnier ein.

Um in der stark besetzten Gruppe einen der beiden ersten Plätze zu belegen und somit in die K.o.-Phase einzuziehen, ist für Polen und die Niederlande ein positiver Start in die EM sehr wichtig. Die Elftal um Kapitän Virgil van Dijk vom FC Liverpool zählt bei der EM zum erweiterten Favoritenkreis. Polen qualifizierte sich erst über die Playoffs für die EM. Viel wird für die Mannschaft davon abhängen, ob ihr Star Robert Lewandowski in Torlaune ist. Allerdings fällt der Mann vom FC Barcelona zum EM-Start verletzt aus.

Live wird das Spiel Polen gegen Holland indes auch bei RTL und RTL+ übertragen. Darauf gehen wir in den nächsten Abschnitten näher ein.