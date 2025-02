Antony erzielte sein erstes Tor für Real Betis und stellt so bereits eine peinliche Manchester-United-Bilanz ein.

Antony erzielte am Samstag in seinem zweiten Spiel für Real Betis seinen ersten Treffer für den Klub. Der Mega-Flop von Manchester United stellt so bereits eine peinliche Bilanz, die er bei seinem Ex-Klub hatte, ein.