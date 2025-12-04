Plötzlich doch erschwingliche Ticketpreise bei der WM 2026: FIFA reagiert auf Fan-Proteste

Nachdem es mehrere Proteste von Fans gegeben hatte, wird ab sofort eine kleine Anzahl erschwinglicherer Tickets zu Festpreisen angeboten. Durch das dynamische Modell waren die Preise zuletzt weiter gestiegen, die sich an der Nachfrage für die jeweiligen Spiele orientiert. Auf wie viele Karten die Preis-Obergrenze zutrifft, gab der Weltverband nicht genau bekannt.

"Die FIFA kann bestätigen, dass wie bei früheren FIFA-Weltmeisterschaften bestimmte Kontingente für bestimmte Fan-Kategorien reserviert werden", hieß es in einer Stellungsnahme. Zu diesen Kategorien gehören Plätze für Fans aus teilnehmenden Mitgliedsverbänden (Participating Member Associations, PMAs), die laut FIFA acht Prozent der Tickets für jedes Spiel ihres Landes erhalten. "Diese Kontingente werden für die Dauer der nächsten Ticketverkaufsphase zu einem Festpreis angeboten", erklärte der Weltverband. Die überwiegende Mehrheit sei davon aber nicht betroffen, da das dynamische Preismodell laut der FIFA "die bestehende Marktpraxis für große Unterhaltungs- und Sportveranstaltungen in unseren Gastgeberländern widerspiegelt, einschließlich Fußball".