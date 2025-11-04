Trainer Vincent Kompany und der FC Bayern München setzen offenbar langfristig auf Supertalent Wisdom Mike.
Plan des FC Bayern München enthüllt: Vincent Kompany setzt auf mehr Einsätze für Supertalent
WAS IST PASSIERT?
Mike, der seinen Vertrag beim deutschen Rekordmeister erst vor Kurzem bis 2029 verlängert hat, soll laut Sky im Winter nicht ausgeliehen werden. Kompany plane, dem Flügelspieler nach der U17-Weltmeisterschaft in Katar (3. bis 27. November), bei der Mike für die deutsche Nationalmannschaft im Einsatz ist und daher seinem Klub nicht zur Verfügung steht, mehr Spielpraxis bei den Bayern-Profis zu geben.
WUSSTEST DU?
Außerdem sei in Mikes Vertrag, der sich an seinem 18. Geburtstag am 24. September automatisch zu einem Profivertrag umwandelt, keine Ausstiegsklausel verankert.
EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN:
Mike sorgte in der vergangenen Saison vor allem in der U17 der Bayern für Aufsehen, mit 13 Toren und fünf Vorlagen in elf Spielen. Auch in der U19, der UEFA Youth League und kurzzeitig bei den Profis sowie der Regionalliga-Reserve sammelte er Spielpraxis.
Unter Kompany erhielt Mike sechs Minuten in der Bundesliga und neun in der Champions League. Gleichzeitig gehört er so gut wie jede Woche zum Spieltagskader.
- Getty Images
WAS IST DER HINTERGRUND?
Mit Lennart Karl hat in dieser Saison bereits ein großes Nachwuchstalent der Bayern den Sprung zu den Profis geschafft und sich zu einer festen Größe entwickelt. Der ebenfalls 17-Jährige kam bereits in fünf Wettbewerben für den Rekordmeister zum Einsatz und erzielte dabei Tore in der Bundesliga und der Champions League.