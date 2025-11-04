Plan des FC Bayern München enthüllt: Vincent Kompany setzt auf mehr Einsätze für Supertalent

Mike sorgte in der vergangenen Saison vor allem in der U17 der Bayern für Aufsehen, mit 13 Toren und fünf Vorlagen in elf Spielen. Auch in der U19, der UEFA Youth League und kurzzeitig bei den Profis sowie der Regionalliga-Reserve sammelte er Spielpraxis.

Unter Kompany erhielt Mike sechs Minuten in der Bundesliga und neun in der Champions League. Gleichzeitig gehört er so gut wie jede Woche zum Spieltagskader.