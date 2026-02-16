Pfiffe von den Fans, Zweifel in ganz Frankfurt: Eintracht-Transferflop dreht nach Seuchenjahr auf einmal wieder auf

Das Tischtuch war endgültig zerschnitten, im Januar 2026 folgte schließlich der Wechsel: Die Frankfurter verliehen Wahi bis zum Saisonende an OGC Nizza, "damit er sich sein Selbstvertrauen und Selbstverständnis zurückholt", wie Krösche erklärte. Genau das gelang ihm - und zwar erstaunlich schnell. In seinem Debütspiel für den Ligue-1-Klub erzielte er gegen Racing Strasbourg ein Traumtor: Er bekam den Ball in den Lauf, bremste am Strafraumeck ab, zog in Arjen-Robben-Manier nach innen und schoss das Spielgerät wuchtig ins lange Eck.

Auch in den Wochen danach bestätigte Wahi seine starke Form und konnte seine Stärken - Antritt, Abschlussstärke und Technik - endlich wieder entfalten. Gegen Toulouse traf er erneut, sein dritter Treffer folgte wenig später im vierten Einsatz gegen Stade Brest. In nun acht Pflichtspielen für Nizza hat er 610 Minuten absolviert - und damit bereits mehr als in seinen 14 Einsätzen für die Eintracht in dieser Saison (400 Minuten). Seine vier Scorer (3 Tore, 1 Assist) in acht Spielen können sich auch sehen lassen.

Mit seinem Treffer gegen Strasbourg wurde Wahi zudem zum zwölftschnellsten Spieler der Ligue 1, gemessen nach Einsatzminuten, der die Marke von 45 Toren erreicht hat. Natürlich ist das Rampenlicht in Nizza nicht so grell wie in Frankfurt: Die Eintracht strebt nach europäischen Plätzen, während Nizza aktuell auf Rang 14 liegt und vor allem das gesicherte Mittelfeld erreichen will. Vielleicht liegt ihm die Rolle des Underdogs einfach besser - wie damals, als er in Montpellier, heute Zweitligist, auf sich aufmerksam machte und beim Wechsel zu Lens für 30 Millionen Euro zum teuersten Spieler der Vereinsgeschichte wurde.

Zum Saisonende soll Wahi wieder in die Main-Stadt zurückkehren. Wie es danach für ihn weitergeht, ist noch ungewiss. "Wir werden seinen Weg eng verfolgen", kündigte Krösche an. Mit Younes Ebnoutalib hat die Eintracht die Mittelstürmerposition eigentlich erst kürzlich verstärkt - auch wenn dieser derzeit noch verletzt ist. Nach allem, was zwischen Wahi und der Eintracht passiert ist, erscheint es schwer vorstellbar, dass er dort künftig eine bedeutende Rolle spielen wird, zumal sein Vertrag noch bis 2030 läuft.