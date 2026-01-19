Persona non Grata in Liverpool und Dauerpatient in Madrid: Trent Alexander-Arnold erlebt ein völlig verkorkstes erstes Halbjahr bei Real

Beim erfolgreichsten Verein Europas sind die Erwartungen an jeden Spieler astronomisch hoch - auch Alexander-Arnold bildet da keine Ausnahme. Der 27-Jährige war bei dem 15-maligen Champions-League-Sieger als langfristiger Nachfolger der alternden Vereinsikone Dani Carvajal auf der rechten Abwehrseite vorgesehen und hatte dadurch große Schuhe zu füllen. Doch selbst in Phasen, in denen Alexander-Arnold fit war, gelang es ihm nicht, sich nachhaltig zu etablieren. Alonso rotierte regelmäßig zwischen dem Engländer und dem 33-jährigen Carvajal, eine klare Startelfgarantie gab es zu keinem Zeitpunkt.

Erst begünstigt durch Carvajals Knieverletzung kam Alexander-Arnold bis zu seiner eigenen Muskelblessur im Dezember wieder häufiger von Beginn an zum Einsatz. Den erhofften sportlichen Durchbruch brachte ihm diese Phase jedoch nicht wirklich. Der kreative Einfluss, der ihn beim FC Liverpool unter Jürgen Klopp und später Arne Slot so wertvoll gemacht hatte, blieb bislang aus. Nach elf Pflichtspielen steht lediglich eine Torvorlage zu Buche. Seine offensive Durchschlagskraft und die einst gefürchteten Flanken entfalten nicht die gewohnte Wirkung, während er defensiv weiterhin bei weitem nicht zur Elite gehört.

Auch Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel äußerte sich kritisch zur defensiven Seite von Alexander-Arnolds Spiel. Im September strich er ihn für die Länderspiele gegen Andorra und Serbien sogar aus dem Kader: "Ich habe mit Trent gesprochen. Es war ein schwieriges Telefonat, aber ich wollte, dass er es von mir hört", erklärte der ehemalige Bayern-Coach: "Ich sehe, dass er sich manchmal stark auf seine Offensivleistungen verlässt und der Defensivdisziplin und -arbeit nicht so viel Bedeutung beimisst. Er hat über so viele Jahre hinweg einen großen Einfluss auf Liverpool gehabt ... Wenn er diesen Einfluss auch in der englischen Nationalmannschaft haben will, muss er die Defensive sehr, sehr ernst nehmen." Tatsächlich hat Alexander-Arnold seit seinem Wechsel zu Real nur eine Partie für die Three Lions absolviert. In den anderen sieben Länderspielen kam er entweder nicht zum Einsatz, wurde nicht nominiert oder fehlte verletzungsbedingt.