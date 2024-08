Pep Guardiola übertreibt nicht! Erling Haaland ist auf einem Niveau mit Lionel Messi und Cristiano Ronaldo

C. Ronaldo

Der frühere BVB-Star ist auf dem besten Weg, die beiden besten Spieler der Geschichte in Sachen Tore zu überbieten.

Anfang 2024 wurde Erling Haaland gefragt, ob er auf den Rücktritt von Lionel Messi warten müsse, um den Ballon d'Or und die FIFA-Auszeichnung "the Best" zu gewinnen. Der Norweger war sich nicht sicher und pries Messi als den besten Spieler aller Zeiten.

Der Argentinier hat bereits acht Ballon d'Ors gewonnen - ein Rekord, der für immer stehen bleiben könnte. Cristiano Ronaldo gewann die Auszeichnung fünfmal, was ebenso unerreicht bleiben könnte.

Vor wenigen Tagen stellte Manchester Citys Trainer Pep Guardiola seinen Spieler auf ein Podest mit den beiden Spielern, die weiterhin als die besten Spieler des 21. Jahrhunderts gelten.

Haaland hatte zuvor das erste Tor für City in der Premier League 2024/25 geschossen, genau wie in den beiden vorangegangenen Spielzeiten. Es war das 91. Tor des Norwegers in 100 Spielen für City.