Pep Guardiola prophezeit ihm eine große Zukunft! 1. FC Köln schlägt bei Manchester City zu

Simpson-Pusey stammt aus Citys Nachwuchsakademie und feierte Ende Oktober 2024 in einem Ligapokalspiel bei Tottenham sein Debüt in der ersten Mannschaft. Kurz darauf stand er einen Tag nach seinem 19. Geburtstag im Champions-League-Match bei Sporting Lissabon erstmals in Citys Startelf.

Die Partie ging zwar 1:4 verloren, dennoch durfte Simpson-Pusey vier Tage später in der Ligapartie bei Brighton & Hove Albion erneut beginnen. Wieder verloren die Skyblues, diesmal mit 1:2 - von Trainer Pep Guardiola erhielt der Neu-Kölner hinterher aber dennoch viel Lob: "Der Junge hat wirklich sehr gut gespielt. Seine Gelassenheit, seine Zweikämpfe ... alles war gut. Und es war nicht einfach für ihn", sagte Guardiola seinerzeit. Simpson-Pusey habe seine Sache "unfassbar gut gemacht", so Guardiola weiter: "Wir haben einen Innenverteidiger in unseren Reihen, der uns in den kommenden Jahren helfen wird. Ich bin wirklich zufrieden. Aus schlechten Lagen entstehen manchmal positive Sachen – und das ist hier der Fall", deutete er Simpson-Pusey eine echte Perspektive bei City an.

Viel mehr ergab sich daraus bisher jedoch nicht. In den folgenden Wochen kam Simpson-Pusey noch auf drei weitere Einsätze im Guardiola-Team, im vergangenen Sommer wurde er dann an Celtic verliehen. Dort lief es überhaupt nicht rund, beim FC soll nun alles besser werden.