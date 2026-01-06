Der 1. FC Köln hat auf die akute Personalnot in der Innenverteidigung reagiert und das englische Talent Jahmai Simpson-Pusey verpflichtet.
Pep Guardiola prophezeit ihm eine große Zukunft! 1. FC Köln schlägt bei Manchester City zu
Köln verpflichtet Abwehrtalent von Manchester City: "Wird den Konkurrenzkampf positiv beeinflussen"
Der 20-Jährige kommt zunächst per Leihe bis zum Saisonende von Manchester City, laut Medienberichten besitzt der Bundesligist für den Sommer eine Kaufoption. Simpson-Pusey war in der bisherigen Saison bereits an den schottischen Meister Celtic Glasgow ausgeliehen, konnte sich dort aber nicht durchsetzen. Für mehr Spielzeit wechselt der Rechtsfuß nun nach Köln.
"Mit seiner Verpflichtung erweitern wir unsere Optionen in der Innenverteidigung und schaffen die notwendige personelle Breite. Darüber hinaus bringt Jahmai eine hohe Motivation und einen ausgeprägten Ehrgeiz mit, was den internen Konkurrenzkampf positiv beeinflussen wird", sagte Sportdirektor Thomas Kessler.
- Getty Images Sport
Jahmai Simpson-Pusey spielte bei Leihe an Celtic so gut wie gar nicht
Im Oktober hatte der Kölner Abwehrchef Timo Hübers eine schwere Knieverletzung erlitten, er steht langfristig nicht zur Verfügung. Joel Schmied fehlt aufgrund einer Muskelverletzung noch mindestens für die anstehenden Spiele gegen den 1. FC Heidenheim (10. Januar) und Bayern München (14. Januar), das gilt auch für Rav van den Berg aufgrund einer Rot-Sperre.
Simpson-Pusey absolvierte bislang sechs Profi-Spiele unter Pep Guardiola für City in Premier League und Champions League und wurde zudem als Spieler der Saison in der Premier League 2 für Nachwuchsteams ausgezeichnet. Seine Leihe zu Celtic brachte nicht den gewünschten Durchbruch, dort kam er nur einmal zum Einsatz. Nun freut er sich auf einen "Neustart" in Köln.
- Getty Images Sport
Pep Guardiola lobte Jahmai Simpson-Pusey überschwänglich
Simpson-Pusey stammt aus Citys Nachwuchsakademie und feierte Ende Oktober 2024 in einem Ligapokalspiel bei Tottenham sein Debüt in der ersten Mannschaft. Kurz darauf stand er einen Tag nach seinem 19. Geburtstag im Champions-League-Match bei Sporting Lissabon erstmals in Citys Startelf.
Die Partie ging zwar 1:4 verloren, dennoch durfte Simpson-Pusey vier Tage später in der Ligapartie bei Brighton & Hove Albion erneut beginnen. Wieder verloren die Skyblues, diesmal mit 1:2 - von Trainer Pep Guardiola erhielt der Neu-Kölner hinterher aber dennoch viel Lob: "Der Junge hat wirklich sehr gut gespielt. Seine Gelassenheit, seine Zweikämpfe ... alles war gut. Und es war nicht einfach für ihn", sagte Guardiola seinerzeit. Simpson-Pusey habe seine Sache "unfassbar gut gemacht", so Guardiola weiter: "Wir haben einen Innenverteidiger in unseren Reihen, der uns in den kommenden Jahren helfen wird. Ich bin wirklich zufrieden. Aus schlechten Lagen entstehen manchmal positive Sachen – und das ist hier der Fall", deutete er Simpson-Pusey eine echte Perspektive bei City an.
Viel mehr ergab sich daraus bisher jedoch nicht. In den folgenden Wochen kam Simpson-Pusey noch auf drei weitere Einsätze im Guardiola-Team, im vergangenen Sommer wurde er dann an Celtic verliehen. Dort lief es überhaupt nicht rund, beim FC soll nun alles besser werden.
Jahmai Simpson-Pusey wechselt nach Köln: Die Innenverteidiger-Situation beim FC
- Verletzte Innenverteidiger: Timo Hübers (Knieverletzung), Luca Kilian (Kreuzbandriss), Joel Schmied (Oberschenkelverletzung)
- Rotgesperrte Innenverteidiger: Rav van den Berg (nächste zwei Spiele)
- Fitte Innenverteidiger: Jahmai Simpson-Pusey, Cenk Özkacar, Dominique Heintz, Neo Telle