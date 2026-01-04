Leihabbruch für Köln-Wechsel? Manchester City parkt ein Talent offenbar in der Bundesliga

Köln hat in der Abwehr aktuell akute Personalnot. Timo Hübers (29) und Luca Kilian (26) fehlen dem Tabellenelften der Bundesliga noch länger, Joel Schmied (27) braucht nach seiner Muskelverletzung noch Zeit, Rav van den Berg (21) verpasst den Rückrundenstart beim 1. FC Heidenheim am Samstag gesperrt.

"Dass wir im hinteren Bereich aufgrund der Verletzungen einen gewissen Bedarf haben, steht außer Frage", sagte Trainer Lukas Kwasniok zuletzt. "Wir sind am Werkeln, aber der Winter-Transfermarkt ist echt komplex."

Simpson-Pusey wurde in Manchester geboren und spielte lange in Citys Jugend, zudem absolvierte er drei Spiele für die englische U18-Nationalmannschaft. In der vergangenen Saison setzte ihn Trainer Pep Guardiola sechsmal bei den Profis ein, insgesamt absolvierte Simpson-Pusey dabei 313 Minuten. Im Sommer zog er zu Celtic nach Schottland weiter, wo er bis dato erst bei einem einzigen Spiel eingesetzt wurde - Mitte November in der Liga gegen den FC Kilmarnock.