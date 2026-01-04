Das berichten mehrere englische und deutsche Medien übereinstimmend. Der 20-jährige Verteidiger spielt aktuell per Leihe von Manchester City bei Celtic Glasgow. Weil er dort zuletzt kaum zum Einsatz kam, soll das eigentlich bis Sommer angedachte Geschäft zugunsten einer Rückrunden-Leihe nach Köln vorzeitig beendet werden. Für den Sommer sichert sich Köln dem Vernehmen nach eine hochpreisige, aber nicht exakt bekannte Kaufoption.
Leihabbruch für Köln-Wechsel? Manchester City parkt ein Talent offenbar in der Bundesliga
Simpson-Pusey soll seinen Medizincheck noch am Sonntag in Köln absolvieren und anschließend ins Trainingslage nach La Nucia (Spanien) nachreisen. Vereinfacht wird der Transfer durch besondere persönliche Verbindungen: Citys deutscher Nachwuchschef Thomas Krücken arbeitete einst selbst für den 1. FC Köln.
Köln-Trainer Lukas Kwasniok forderte Neuzugänge für die Abwehr
Köln hat in der Abwehr aktuell akute Personalnot. Timo Hübers (29) und Luca Kilian (26) fehlen dem Tabellenelften der Bundesliga noch länger, Joel Schmied (27) braucht nach seiner Muskelverletzung noch Zeit, Rav van den Berg (21) verpasst den Rückrundenstart beim 1. FC Heidenheim am Samstag gesperrt.
"Dass wir im hinteren Bereich aufgrund der Verletzungen einen gewissen Bedarf haben, steht außer Frage", sagte Trainer Lukas Kwasniok zuletzt. "Wir sind am Werkeln, aber der Winter-Transfermarkt ist echt komplex."
Simpson-Pusey wurde in Manchester geboren und spielte lange in Citys Jugend, zudem absolvierte er drei Spiele für die englische U18-Nationalmannschaft. In der vergangenen Saison setzte ihn Trainer Pep Guardiola sechsmal bei den Profis ein, insgesamt absolvierte Simpson-Pusey dabei 313 Minuten. Im Sommer zog er zu Celtic nach Schottland weiter, wo er bis dato erst bei einem einzigen Spiel eingesetzt wurde - Mitte November in der Liga gegen den FC Kilmarnock.
