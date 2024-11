Pep Guardiolas neuer Vertrag bei Manchester City soll keine Ausstiegsklausel für einen möglichen Zwangsabstieg wegen der FFP-Vergehen beinhalten.

Pep Guardiola steht laut übereinstimmender Medienberichte kurz vor einer Verlängerung bei Manchester City. Sollte der Klub wegen seiner Vergehen in Bezug auf das Financial Fairplay in die Championship zwangsabsteigen, hat er laut eines Berichts des englischen Guardian aber keine Möglichkeit auf einen Rückzug.