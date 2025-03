Ohne Trent Alexander-Arnold: Der FC Liverpool hat viele Baustellen - und zwei namhafte Angreifer sollten im Sommer abgegeben werden

Die Reds stehen in der Premier League vor Gewinn der Meisterschaft. Trotzdem sollten sie im Sommer den Umbruch wagen.

Es sind ungewöhnliche Zeiten an der Anfield Road. Der FC Liverpool steht in der ersten Saison von Arne Slot mit zwölf Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze der Premier League. Und dennoch sind viele Fans nicht rundum zufrieden - unter anderem, weil die Verträge dreier Superstars am Ende der Saison auslaufen: Trent Alexander-Arnold, Mohamed Salah und Virgil van Dijk. Dafür ist der Verein selbst verantwortlich.

So steht im Sommer 2025 womöglich ein aufwändiger Umbau des Kaders bevor. Angesichts der sparsamen, umsichtigen Art und Weise, wie die Fenway Sports Group (FSG) den Klub führt, wird der LFC weitere Spieler verkaufen müssen, um neue zu holen - auch, um in einem Worst-Case-Szenario die drei Superstars zu ersetzen.

GOAL hat sich den Liverpooler Kader vor diesem Hintergrund ganz genau angeschaut.