Ohne ihn wären die neuen Galácticos aufgeschmissen: Toni Kroos ist bei Real Madrid mit seinen 34 Jahren noch lange nicht fertig

Der 34-Jährige ist bei den Blancos wieder unumstrittener Stammspieler und Strippenzieher.

Thomas Müller rutchte vor Entsetzen nur noch ein "What the F.ck!" heraus. Im Halbfinal-Hinspiel der Champions League zwischen dem FC Bayern München und Real Madrid (2:2) konnte auch er dem Pass von Toni Kroos nur noch hinterherschauen. Sein deutscher Nationalmannschaftskollege hatte in der 24. Spielminute den perfekten, ach was, ein Gemälde von einem Pass auf Vinicius Jr gespielt - vorbei an allen Bayern-Spielern. Der Brasilianer war plötzlich aleine vor Manuel Neuer und erzielte lässig den Führungstreffer.

Dieser Moment, der Müller zum Kochen brachte, war sinnbildlich für Kroos' Saison bei Real Madrid. Er gab bis jetzt so viele Assists wie zuletzt vor drei Spielzeiten und ist derzeit vielleicht sogar ein bisschen wichtiger als sonst für seine Mannschaft.

Noch vor wenigen Monaten stand ein Abschied von Real und ein Karriereende im Raum für den damaligen Ex-Nationalspieler. Doch mittlerweile steht der 34-Jährige kurz vor einer Verlängerung bei den Blancos und ist unumstrittener Schlüsselspieler - bei Real und in der deutschen Nationalmannschaft.