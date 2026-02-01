Der 33-Jährige war im Juli 2022 vom damaligen Bundesligisten Arminia Bielefeld zu ManCity gewechselt und kam in dieser Zeit auf insgesamt 56 Pflichtspieleinsätze. In seiner ersten Saison gewann er mit City das Triple. Bayer Leverkusen und dem HSV war zwischenzeitlich auch Interesse nachgesagt worden.

"Ich habe meine Zeit bei Manchester City sehr genossen", sagte Ortega Moreno zum Abschied. Er verlasse den Klub "als besserer Torhüter" und blicke auf eine "prägende und erfolgreiche Phase" zurück.