Torhüter Stefan Ortega Moreno verlässt Manchester City nach dreieinhalb Jahren und schließt sich Nottingham Forest an. In Nottingham unterschreibt Ortega Moreno einen Vertrag bis zum Ende der Saison. Das teilten beide Vereine am Sonntag mit.
"Ohne ihn wäre vieles nicht möglich gewesen": Nächster deutscher Torhüter wechselt - für den Traum von der WM?
"Ich habe meine Zeit bei Manchester City sehr genossen"
Der 33-Jährige war im Juli 2022 vom damaligen Bundesligisten Arminia Bielefeld zu ManCity gewechselt und kam in dieser Zeit auf insgesamt 56 Pflichtspieleinsätze. In seiner ersten Saison gewann er mit City das Triple. Bayer Leverkusen und dem HSV war zwischenzeitlich auch Interesse nachgesagt worden.
"Ich habe meine Zeit bei Manchester City sehr genossen", sagte Ortega Moreno zum Abschied. Er verlasse den Klub "als besserer Torhüter" und blicke auf eine "prägende und erfolgreiche Phase" zurück.
- (C)Getty Images
Ortega stand zuletzt 2025 im DFB-Kader
Citys Sportdirektor Hugo Viana würdigte die Bedeutung des Deutschen für die Erfolge des Klubs. "Ohne ihn wäre vieles von dem, was City in dieser Zeit erreicht hat, nicht möglich gewesen", sagte Viana.
Somit bewahrt sich Ortega auch die Mini-Chance auf die WM 2026. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte ihn zuletzt für die Viertelfinalspiele in der Nations League nominiert. Zuletzt bekamen Oiver Baumann, Alexander Nübel und Finn Dahmen sowie Noah Atubolu den Vorzug. Allerdings dürfte auch Marc-Andre ter Stegen zurückkehren, der sich per Leihe dem FC Girona angeschlossen hat und sofort zu überzeugen wusste.