Offizielles Schiri-Komitee gesteht: Real Madrid vom VAR benachteiligt - ausgerechnet Rivalen profitieren

Das CTA gestand aufgrund der Analyse zehn Fehlentscheidungen ein. Am meisten profitierte davon Atletico Madrid. Gegen Deportivo Alaves (1:1) erzielte Guiliano Simeone ein Tor, das nicht hätte zählen dürfen. Der VAR übersah eine klare Abseitsposition. Zudem griff Koke im Duell mit Rayo Vallecano Keeper Augusto Batella klar an den Hals und sah trotzdem nur eine Gelbe Karte, obwohl er einen Platzverweis hätte sehen müssen.

Rayo wurde dem Bericht nach sogar noch ein weiteres Mal benachteiligt. Auch Espanyol Barcelona, Celta Vigo, Athletic Club und RCD Mallorca hatten ebenfalls "Pech" bei den Fehlentscheidungen des Videoassistenten.

Während Atletico doppelt profitierte, hatten der FC Barcelona und Real Sociedad bisher nur "Glück". Bilbao, Alaves, Mallorca und Rayo profitierten ebenfalls schon.