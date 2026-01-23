Obwohl er schon seit zwei Jahren nicht mehr spielt: Ehemaliger Superstar von Manchester United offenbar vor spektakulärem Comeback

Seine illustre Profi-Laufbahn begann Nani auch bei Sporting, ehe er 2014 per Leihe für eine Saison und 2018 für ein kurzes Intermezzo zurückkehrte. Die meiste Zeit seiner Karriere absolvierte der 112-fache Nationalspieler Portugals aber im Trikot der Red Devils. Von 2007 bis 2015 stand er in Manchester unter Vertrag.

Dort erzielte der Europameister von 2016 in insgesamt 230 Partien 41 Tore und 65 Assists. Zu seinen größten Erfolgen mit United zählen vier Meisterschaften und ein Champions-League-Sieg.

Nach seiner zweiten Rückkehr zu Sporting folgte eine regelrechte Odyssee durch die Fußball-Welt. Dabei waren Stationen in den USA, der Türkei, Italien und Australien. Bei Amadora blieb Nani nur ein halbes Jahr.