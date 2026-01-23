Kehrt Nani rund zwei Jahre nach seinem Karriereende auf die Fußballbühne zurück? Die portugiesische Fußball-Ikone befindet sich nach Informationen von A Bola in Verhandlungen mit dem FC Aktobe aus Kasachstan.
Obwohl er schon seit zwei Jahren nicht mehr spielt: Ehemaliger Superstar von Manchester United offenbar vor spektakulärem Comeback
Nani soll auch Markenbotschafter werden
Allerdings sei nicht nur eine Rückkehr Nanis auf den Platz vorgesehen. Stattdessen soll er Aushängeschild und Markenbotschafter des Vereins und des kasachischen Fußballs werden.
Der 39-Jährige hatte seine Karriere eigentlich beim portugiesischen Erstligisten Estrela Amadora im Dezember 2024 beendet. Zuvor war der Offensivspieler für Topklubs wie Manchester United oder Sporting Lissabon aktiv.
Nani wurde mit Portugal Europameister
Seine illustre Profi-Laufbahn begann Nani auch bei Sporting, ehe er 2014 per Leihe für eine Saison und 2018 für ein kurzes Intermezzo zurückkehrte. Die meiste Zeit seiner Karriere absolvierte der 112-fache Nationalspieler Portugals aber im Trikot der Red Devils. Von 2007 bis 2015 stand er in Manchester unter Vertrag.
Dort erzielte der Europameister von 2016 in insgesamt 230 Partien 41 Tore und 65 Assists. Zu seinen größten Erfolgen mit United zählen vier Meisterschaften und ein Champions-League-Sieg.
Nach seiner zweiten Rückkehr zu Sporting folgte eine regelrechte Odyssee durch die Fußball-Welt. Dabei waren Stationen in den USA, der Türkei, Italien und Australien. Bei Amadora blieb Nani nur ein halbes Jahr.
Die Profi-Stationen von Nani im Überblick
- 2005 bis 2007: Sporting Lissabon
- 2007 bis 2015: Manchester United
- 2014 bis 2015 (Leihe): Sporting Lissabon
- 2015 bis 2016: Fenerbahce Istanbul
- 2016 bis 2018: FC Valencia
- 2017 bis 2018 (Leihe): Lazio Rom
- 2018 bis 2019: Sporting Lissabon
- 2019 bis 2022: Orlando City SC
- 2022: Venezia FC
- 2022 bis 2023: Melbourne Victory
- 2023 bis 2024: Adana Demirspor
- 2024: Estrela Amadora