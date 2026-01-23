Obwohl Bayern weiß, dass ein Transfer so kaum möglich sein wird: FCB setzt sich bei Offensivkandidat wohl eine Ablösegrenze

Demnach wolle Bayern für Diomande maximal 60 Millionen Euro Ablöse bezahlen. Eine Summe, die kaum ausreichen dürfte, um den umworbenen 19-Jährigen tatsächlich zu bekommen. Denn Leipzig wird für sein Offensivjuwel voraussichtlich deutlich mehr fordern, wie RB-Boss Oliver Mintzlaff zuletzt klarstellte.

"Ich als Aufsichtsratschef würde sagen, dass er nächste Saison noch da ist, auch wenn ein Angebot über 80 Millionen oder 90 Millionen Euro kommt", betonte Mintzlaff bei Sky, dass man auch bei deutlich mehr als 60 Millionen Euro standhaften bleiben und Diomande über den kommenden Sommer hinaus halten könnte.

Laut Bild erlegt man sich bei Bayern das Maximum derweil auf, obwohl man sich an der Säbener Straße im Klaren darüber ist, dass sich nach dieser Saison die letzte Möglichkeit bieten könnte, Diomande zu verpflichten. Denn: Auch mehrere englische Topklubs wie der FC Liverpool, Manchester United, Manchester City und der FC Chelsea sollen bei dem Nationalspieler der Elfenbeinküste anklopfen. Und die Giganten aus der Premier League könnten sehr wohl dazu bereit sein, Leipzigs Ablöseforderungen zu erfüllen.