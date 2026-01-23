Der FC Bayern München würde sich in etwaigen Transferbemühungen um RB Leipzigs Senkrechtstarter Yan Diomande offenbar ein Ablöse-Limit setzen. Das geht aus einem Bericht im Bild-Podcast "Bayern Insider" hervor.
Obwohl Bayern weiß, dass ein Transfer so kaum möglich sein wird: FCB setzt sich bei Offensivkandidat wohl eine Ablösegrenze
FC Bayern will wohl maximal 60 Millionen Euro für Yan Diomande zahlen
Demnach wolle Bayern für Diomande maximal 60 Millionen Euro Ablöse bezahlen. Eine Summe, die kaum ausreichen dürfte, um den umworbenen 19-Jährigen tatsächlich zu bekommen. Denn Leipzig wird für sein Offensivjuwel voraussichtlich deutlich mehr fordern, wie RB-Boss Oliver Mintzlaff zuletzt klarstellte.
"Ich als Aufsichtsratschef würde sagen, dass er nächste Saison noch da ist, auch wenn ein Angebot über 80 Millionen oder 90 Millionen Euro kommt", betonte Mintzlaff bei Sky, dass man auch bei deutlich mehr als 60 Millionen Euro standhaften bleiben und Diomande über den kommenden Sommer hinaus halten könnte.
Laut Bild erlegt man sich bei Bayern das Maximum derweil auf, obwohl man sich an der Säbener Straße im Klaren darüber ist, dass sich nach dieser Saison die letzte Möglichkeit bieten könnte, Diomande zu verpflichten. Denn: Auch mehrere englische Topklubs wie der FC Liverpool, Manchester United, Manchester City und der FC Chelsea sollen bei dem Nationalspieler der Elfenbeinküste anklopfen. Und die Giganten aus der Premier League könnten sehr wohl dazu bereit sein, Leipzigs Ablöseforderungen zu erfüllen.
- Getty Images
Yan Diomande träumte zuletzt öffentlich vom FC Liverpool
Diomande hat einen bemerkenswerten Werdegang über die USA hinter sich, war im vergangenen Sommer dann für 20 Millionen Euro Ablöse von CD Leganes aus Spanien nach Leipzig gewechselt. Bei den Sachsen hat er bis 2030 unterschrieben und legte ein furioses erstes Halbjahr in der Bundesliga hin.
Mit starken Leistungen für RB avancierte er zum ivorischen Nationalspieler, lief zuletzt auch für sein Land beim Afrika-Cup auf (fünf Einsätze, ein Tor) und wurde in Leipzig schmerzlich vermisst. Bei RB würde man Diomande selbstredend gerne langfristig halten - sollte seine Entwicklung weiterhin so rasant voranschreiten, wird das jedoch kaum möglich sein.
Mit Bayern wird Diomande seit einigen Wochen in Verbindung gebracht. Die Spekulationen über einen Wechsel in die Premier League sind jedoch konkreter. Allen voran Liverpool darf sich gute Chancen auf eine Verpflichtung des Youngsters ausrechnen, schließlich träumt Diomande davon, an der Anfield Road zu spielen: "Ich bin ein großer Fan von Liverpool. Mein Vater träumt davon, mich einmal in Anfield spielen zu sehen. Das ist auch mein Traum - und den möchte ich verwirklichen", sagte er vor kurzem in einem TikTok-Video.
Yan Diomandes bisherige Zahlen bei RB Leipzig
- Bundesliga: 16 Einsätze / 6 Tore / 3 Assists
- DFB-Pokal: 2 Einsätze / 1 Tor / 1 Assist
- Gesamt: 18 Einsätze / 7 Tore / 4 Assists