Ein gelungener Nachmittag für Jürgen Klopp: Sieg, Tabellenführung erobert und noch eine ganz besondere Marke erreicht.

Jürgen Klopp und der FC Liverpool sind in der englischen Premier League an die Spitze gesprungen. Der scheidende Teammanager siegte mit den Reds am Ostersonntag mit Mühe 2:1 (1:1) gegen Brighton & Hove Albion und schob sich am FC Arsenal vorbei. Die Gunners spielten im Kracher gegen Manchester City 0:0 und rutschten auf Rang zwei ab.