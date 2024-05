Der FC Bayern macht wohl bald die Verpflichtung eines Talents perfekt. Der Offensivspieler soll aber wieder ausgeliehen werden.

Schon seit Wochen kursiert das Gerücht, wonach der FC Bayern großes Interesse an einer Verpflichtung von Assan Ouédraogo vom FC Schalke 04 zeige. Wie der Sportbuzzer erfahren haben möchte, ist ein Transfer des 18-jährigen Mittelfeldspielers nun so gut wie in trockenen Tüchern.