Nur Mohamed Salah vom FC Liverpool war schneller! Kylian Mbappe gelingt in der Champions League ein besonderes Kunststück

"Es war sehr wichtig, auf die Siegerstraße zurückzukehren. Wir wissen, dass drei Spiele ohne Erfolg viel sind für uns", sagte der Stürmerstar von Real Madrid nach seinem Viererpack beim spektakulären 4:3 (3:1) in der Champions League bei Olympiakos Piräus und betonte: "Bei einem Klub wie Real ist es normal, dass die Leute anfangen zu reden", wenn die Königlichen drei Partien in Serie nicht gewinnen.

Mbappe machte Schluss damit und führte Madrid im achten Versuch zum ersten Sieg in Griechenland. Er erzielte den zweitschnellsten Hattrick in der Geschichte des Wettbewerbs (22., 24., 29.) nach Mohamed Salah vom FC Liverpool. Dazu überholte er mit seinem fünften CL-Dreierpack Landsmann und Real-Legende Karim Benzema. Vor ihm stehen in dieser Disziplin einzig noch Cristiano Ronaldo und Lionel Messi (jeweils 8) sowie Robert Lewandowski (6.).