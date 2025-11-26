"Irrenhaus" Real Madrid: Die Königlichen sollten Vinicius Junior opfern

Zwar ist dieser Fußballklub keine Person, aber sie haben dieses Verhalten über die vergangenen Jahrzehnte perfektioniert. Und um fair zu bleiben: Real Madrid ist qua seiner Erfolge automatisch die Hauptfigur des europäischen Fußballs. Kein anderer Verein hat diese Strahlkraft.

Ob man es nun positiv, neutral oder negativ mit den Königlichen hält: Es gibt wohl keinen größeren Fußballklub. Und trotzdem schaffen sie es immer wieder, sich noch stärker in den Mittelpunkt zu rücken und sich entsprechend zu inszenieren. Sei es bei den jüngsten Manipulationsvorwürfen gegen den FC Barcelona, beim demonstrativen Nicht-Erscheinen auf der Ballon-d'Or-Gala, weil ein eigener Spieler nicht gewann, oder eben jetzt gerade in der vermeintlichen sportlichen Krise.

Nach 13 Spieltagen steht Real Madrid an der Tabellenspitze der spanischen Liga. Ein Punkt trennt sie vom FC Barcelona. Zuletzt gab es zwei Unentschieden (0:0 gegen Rayo Vallecano und FC Elche), außerdem verlor man zuvor in der Champions League gegen den FC Liverpool mit 0:1.

In den restlichen 14 Pflichtspielen gab es 13 Siege, darunter das 2:1 im Clasico gegen Barca, aber auch eine für die Fans bittere 2:5-Pleite gegen Atletico Madrid. Und dennoch: In allen Wettbewerben steht Madrid aktuell gut da – trotzdem scheinen sich die ersten Feuer auszubreiten.