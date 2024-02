Nur Freddy Adu war jünger: Auch der FC Bayern soll das MLS-Wunderkind beobachten, das wie Vini Jr. spielt

Der US-Amerikaner mit polnischen Wurzeln sorgt in der MLS bereits für Aufsehen. Bald schon könnte er in Europa auf Torejagd gehen.

Der Moment war am 30. September 2023 gekommen. Als die New York Red Bulls mit einem Tor in Rückstand gerieten, wurde in der 80. Minute ein Wechsel vorgenommen. Julian Hall betritt den Platz, er ist erst 15 Jahre alt.

Zu jung, um den Führerschein zu machen, aber alt genug, um Spielminuten in einem MLS-Duell für ein Team zu sammeln, das sich noch mitten im Playoff-Rennen befindet. Mit seinem Auftritt wurde Hall zum zweitjüngsten Spieler der MLS-Geschichte. Der Einzige, der noch jünger war? Der einst gehypte und dann abgestürzte Freddy Adu.

"Ich würde nicht sagen, dass ich nervös war", sagte Hall GOAL, "was ziemlich überraschend ist. Ich konnte einfach nicht glauben, dass ich auf dem Platz stand. Es war wirklich surreal für mich. Es hat eine Weile gedauert, bis ich das Gefühl hatte, dass ich überhaupt mitspiele. Es war definitiv eines der besten Gefühle, die ich je erlebt habe."

Die ganze Fußball-Welt schaut jetzt bei ihm zu. Klubs aus ganz Europa werden mit ihm in Verbindung gebracht - große Klubs wie Chelsea, Manchester City, Manchester United und Real Madrid beobachten den 15-Jährigen angeblich. Laut dem Londoner Evening Standard interessiert sich auch der FC Bayern München für den linken Flügelspieler.

Hall hat all die Entwicklungen in seinem Leben immer noch nicht wirklich realisiert. "Ich glaube, nach dem letzten Jahr hat sich alles sehr verändert", sagte er. "Ich habe die Highschool nie wirklich besucht. Es gab einen ziemlich großen Teil des Teenagerlebens, der ein wenig verloren gegangen ist, aber das ist jetzt alles aus einem guten Grund passiert: für meine Weiterentwicklung und für meine Karriere in diesem Sport."

Wie geht es für den 15-jährigen Nachwuchsstar weiter? GOAL sprach mit Hall über seine bisherige Karriere und natürlich auch über seine Hoffnungen für die Zukunft.