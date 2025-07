Cristiano Ronaldo wird zum Saisonabschluss in der Saudi Pro League mit zwei Auszeichnungen bedacht - und die kommen von den Fans.

Cristiano Ronaldo von Al-Nassr ist als Spieler der Saison in der Saudi Pro League ausgezeichnet worden. Er erhielt den Preis, da er von den Fans am häufigsten zum "Man of the Match" bestimmt worden war.