Niko Kovac brachte ihn einst groß raus: BVB-Transferziel will wohl lieber nach Italien

In möglichen Verhandlungen mit den Schwarzgelben hatte die Borussia wohl gehofft, auf die alte Verbindung von Trainer Niko Kovac zu Disasi setzen zu können. Kovac hatte den Abwehrspieler zu seiner Zeit bei der AS Monaco entdeckt und von 2020 bis 2022 zu 59 Pflichtspieleinsätze unter seiner Leitung verholfen. Dabei lief Disasi mehrfach als Kapitän auf und erzielte fünf Treffer.

2023 war auch der FC Chelsea auf den Plan gekommen und verpflichtete ihn für 45 Millionen Euro Ablöse. Bei den Blues kam der Franzose jedoch nicht wie erhofft zum Zug und besitzt in der laufenden Spielzeit nicht einmal eine Spielberechtigung. Er lief daher nur in zwei Partien für die Zweitvertretung auf.