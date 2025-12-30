Der BVB zieht bei Axel Disasi wohl den Kürzeren. Der Innenverteidiger wurde als Ersatz für den wechselwilligen Nico Schlotterbeck gehandelt, doch er scheint keinen Transfer zu Borussia Dortmund anzustreben.
Niko Kovac brachte ihn einst groß raus: BVB-Transferziel will wohl lieber nach Italien
Der 27-Jährige pocht laut Informationen der Bild viel eher auf einen Wechsel nach Italien. Die AS Rom soll bereits konkretes Interesse signalisiert haben, die Gespräche zwischen beiden Klubs würden schon seit einigen Tagen laufen.
Disasi wechselte 2023 zum FC Chelsea
In möglichen Verhandlungen mit den Schwarzgelben hatte die Borussia wohl gehofft, auf die alte Verbindung von Trainer Niko Kovac zu Disasi setzen zu können. Kovac hatte den Abwehrspieler zu seiner Zeit bei der AS Monaco entdeckt und von 2020 bis 2022 zu 59 Pflichtspieleinsätze unter seiner Leitung verholfen. Dabei lief Disasi mehrfach als Kapitän auf und erzielte fünf Treffer.
2023 war auch der FC Chelsea auf den Plan gekommen und verpflichtete ihn für 45 Millionen Euro Ablöse. Bei den Blues kam der Franzose jedoch nicht wie erhofft zum Zug und besitzt in der laufenden Spielzeit nicht einmal eine Spielberechtigung. Er lief daher nur in zwei Partien für die Zweitvertretung auf.
