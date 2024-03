Obwohl seine Zukunft weiter offen ist, behauptet Kylian Mbappé, dass dies kein Thema mehr bei PSG sei.

Laut Kylian Mbappé, Stürmerstar beim Erstligisten Paris Saint-Germain, ist seine ungewisse Zukunft kein Thema mehr beim Klub aus der französischen Hauptstadt. Zwischen den Zeilen kündigte der 25-Jährige an, dass er seine Entscheidung noch vor Beginn der Europameisterschaft in Deutschland bekanntgeben wird, die am 14. Juni beginnt.