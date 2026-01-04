Bei der beliebten Frage nach seinem liebsten Mitspieler beim FC Bayern München hat Joshua Kimmich eine durchaus überraschende Antwort gegeben. In einer Fragerunde mit dem Fanklub "Alto Bavaria" in Altomünster im Landkreis Dachau entschied sich der 30-Jährige weder für einen aktuellen Profi noch für einen deutschen Akteur bei der Wahl des besten Spielers, mit dem er zusammengespielt hat.
Nicht Thomas Müller, nicht Franck Ribery, nicht Robert Lewandowski und kein aktueller Spieler! Joshua Kimmich nennt seinen besten Mitspieler beim FC Bayern München
"Wenn ich das Gesamtpaket nehme, ist es David Alaba"
"Sehr spektakulär fand ich Franck Ribery, von dem, was er konnte, von seiner Mentalität her. Vom Talent her war es Thiago, der kann alles. Aber wenn ich das Gesamtpaket nehme, ist es David Alaba", erklärte Kimmich und ergänzte: "Spieler, Mensch, Mentalität - neben seiner Wichtigkeit und Verlässlichkeit auf dem Platz war er auch in der Kabine einer, der sehr wichtig war, der mit jedem konnte, jeden integriert hat, jedem geholfen hat. Ich nehm' den David!"
Kimmich und Alaba spielten von 2015 bis 2021 gemeinsam für den deutschen Rekordmeister, ehe der Österreicher ablösefrei zu seinem aktuellen Verein Real Madrid wechselte. Dem war ein hartnäckiger Vertragspoker vorausgegangen, in dem die Bayern letzlich den Kürzeren zogen. Im Zuge dessen entstand auch ein berühmtes Zitat von FCB-Ehrenpräsident Uli Hoeneß, der Alabas Berater Pini Zahavi aufgrund der hohen Gehaltsforderungen als "geldgierigen Piranha" bezeichnete.
- Getty
David Alaba wird Real Madrid vermutlich im Sommer verlassen
Alaba war 2008 von Austria Wien in den Münchner Nachwuchs gewechselt und avancierte über die Jahre hinweg zum Publikumsliebling sowie zwischenzeitlich zu einem der besten Linksverteidiger der Welt. Bei den Königlichen erlebt der inzwischen 33-Jährige, dessen Arbeitspapier im Sommer ausläuft, bislang eine durchwachsene Zeit.
Trotz zahlreicher Verletzungen, darunter ein Kreuzbandriss Ende 2023, kommt Alaba in bislang viereinhalb Jahren aber immerhin auf 120 Einsätze für die Madrilenen. Unter anderem gewann er je zweimal die Champions League und spanische Meisterschaft.
Nach der Saison dürfte das Kapitel Real für Alaba aber beendet sein. Schon seit Monaten halten sich Gerüchte, dass die Königlichen ihn gerne loswerden möchten. Kimmich ist hingegen weiterhin eine feste Größe beim FC Bayern. Der 30-Jährige verlängerte seinen Vertrag erst im Frühjahr 2025 bis 2029. Der größte gemeinsame Erfolg von Alaba und Kimmich ist der Champions-League-Triumph 2020.
Leistungsdaten von David Alaba bei Real Madrid und beim FC Bayern
- Real Madrid: 120 Spiele, 5 Tore, 9 Assists, 9.221 Einsatzminuten
- FC Bayern München: 431 Spiele, 33 Tore, 55 Assists, 34.172 Einsatzminuten