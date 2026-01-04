Nicht Thomas Müller, nicht Franck Ribery, nicht Robert Lewandowski und kein aktueller Spieler! Joshua Kimmich nennt seinen besten Mitspieler beim FC Bayern München

"Sehr spektakulär fand ich Franck Ribery, von dem, was er konnte, von seiner Mentalität her. Vom Talent her war es Thiago, der kann alles. Aber wenn ich das Gesamtpaket nehme, ist es David Alaba", erklärte Kimmich und ergänzte: "Spieler, Mensch, Mentalität - neben seiner Wichtigkeit und Verlässlichkeit auf dem Platz war er auch in der Kabine einer, der sehr wichtig war, der mit jedem konnte, jeden integriert hat, jedem geholfen hat. Ich nehm' den David!"

Kimmich und Alaba spielten von 2015 bis 2021 gemeinsam für den deutschen Rekordmeister, ehe der Österreicher ablösefrei zu seinem aktuellen Verein Real Madrid wechselte. Dem war ein hartnäckiger Vertragspoker vorausgegangen, in dem die Bayern letzlich den Kürzeren zogen. Im Zuge dessen entstand auch ein berühmtes Zitat von FCB-Ehrenpräsident Uli Hoeneß, der Alabas Berater Pini Zahavi aufgrund der hohen Gehaltsforderungen als "geldgierigen Piranha" bezeichnete.