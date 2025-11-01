Nicht nur für Arne Slot wird es "sehr eng"! Didi Hamann befürchtet Konsequenzen für Florian Witz beim FC Liverpool

Während Wirtz noch auf sein erstes Tor wartet, stecken die Reds in einer tiefen Krise. Nach sechs Niederlagen aus den vergangenen sieben Pflichtspielen hat die Mannschaft von Trainer Arne Slot laut Hamann "nun drei richtige Bretter vor der Brust". Am Samstag wartet Aston Villa, ehe es zu den Kracher-Duellen mit Real Madrid (Champions League) und Manchester City kommt.

Liverpool könne sich allerdings "nicht erlauben, noch mehr zu verlieren. Sonst wird es für den Trainer sehr eng", erklärte Hamann bei Sky und stellte eine steile These zu Wirtz auf. Demnach seien die kommenden Partien auch für den 22-Jährigen richtungsweisend: "Wenn Wirtz weiter so anonym bleibt wie bisher, wird sich in Liverpool etwas tun. Es wird dann mit Sicherheit Überlegungen geben, wie lange man mit ihm weitermacht."