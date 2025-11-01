Der unterwältigende Start beim FC Liverpool könnte durchaus Konsequenzen für Florian Wirtz haben. Dieser Ansicht ist zumindest TV-Experte Didi Hamann.
Nicht nur für Arne Slot wird es "sehr eng"! Didi Hamann befürchtet Konsequenzen für Florian Witz beim FC Liverpool
WAS WURDE GESAGT?
Während Wirtz noch auf sein erstes Tor wartet, stecken die Reds in einer tiefen Krise. Nach sechs Niederlagen aus den vergangenen sieben Pflichtspielen hat die Mannschaft von Trainer Arne Slot laut Hamann "nun drei richtige Bretter vor der Brust". Am Samstag wartet Aston Villa, ehe es zu den Kracher-Duellen mit Real Madrid (Champions League) und Manchester City kommt.
Liverpool könne sich allerdings "nicht erlauben, noch mehr zu verlieren. Sonst wird es für den Trainer sehr eng", erklärte Hamann bei Sky und stellte eine steile These zu Wirtz auf. Demnach seien die kommenden Partien auch für den 22-Jährigen richtungsweisend: "Wenn Wirtz weiter so anonym bleibt wie bisher, wird sich in Liverpool etwas tun. Es wird dann mit Sicherheit Überlegungen geben, wie lange man mit ihm weitermacht."
- Getty Images Sport
WAS IST DER HINTERGRUND?
Zuletzt sammelte Wirtz immerhin seine ersten beiden Torbeteiligungen für Liverpool seit seinem Debüt im weniger bedeutungsvollen Community Shield. Beim 5:1-Sieg gegen Eintracht Frankfurt in der Champions League steuerte er zwei Assists bei.
Dies dürfe aber nicht an die große Glocke gehangen werden, betonte Hamann: "Er hat zwar ein, zwei ordentliche Spiele in der Champions League absolviert, dort geht es aber nicht so schnell und körperbetont zu wie in der Premier League." Der ehemalige Liverpool-Profi ergänzte: "Wenn mal 13, 14 Spiele gespielt sind und ein Drittel der Saison vorbei ist, muss man sich die Frage stellen, ob man noch das Vertrauen in den Spieler hat und ob man der Meinung ist, dass er sich in Liverpool durchsetzen wird."
WUSSTEST DU DAS?
Wirtz war im Sommer für deutlich über 100 Millionen Euro von Bayer Leverkusen an die Anfield Road gewechselt und unterschrieb einen Vertrag bis 2030. Bei der Erfüllung aller Klauseln könnte die Summe auf bis zu 150 Millionen Euro anwachsen.
Einen unangefochtenen Stammplatz hat er jedoch nicht. Zuletzt wanderte Wirtz stets zwischen Bank und Startelf. Dennoch wäre eine baldige Trennung, wie von Hamann befürchtet, eine große Überraschung.