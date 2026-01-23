Neben Dayot Upamecano muss der FC Bayern München gegen Augsburg womöglich auf zwei weitere Leistungsträger krankheitsbedingt verzichten. Wie die Bild-Zeitung berichtet, fehlten beim Abschlusstraining vor dem Heimspiel am Samstag auch Serge Gnabry und Lennart Karl.
Nicht nur Dayot Upamecano betroffen? FC Bayern München muss gegen Augsburg offenbar um zwei weitere Starspieler bangen
Kompany deutete schon weitere Erkrankungen an
Aufgrund einer Aussage von Trainer Vincent Kompany auf der obligatorischen Spieltagskonferenz am Freitag spekuliert das Boulevardblatt deshalb, dass die beiden Offensivkräfte ebenfalls erkrankt sind. "Wir werden sehen, wer spielt. Hoffentlich hat niemand in den letzten 24 Stunden zu viel Zeit mit Upa verbracht", erklärte der Belgier vielsagend auf die Frage nach einem Einsatz von Karl.
Upamecano hatte dem deutschen Rekordmeister bereits am Mittwoch in der Champions League gegen Union Saint-Gilloise gefehlt und wird auch am Samstag nicht im Kader stehen. "Upa fällt aus! Er ist jetzt auf jeden Fall noch ein paar Tage im Bett. Wenn so ein Virus in die Kabine kommt, dann habe ich immer ein bisschen Angst. Also hoffentlich fällt kein anderer aus", sagte Kompany.
- (C)Getty Images
Jede Menge Ausfälle beim FC Bayern
Bei den Bayern scheint derzeit eine Art Virus umzugehen. Schon Alphonso Davies hatte zuletzt wegen Influenza gefehlt. Sacha Boey steht hingegen schon länger wegen einer seltenen Magen-Darm-Erkrankung nicht zur Verfügung.
Darüber hinaus kann Kompany auch auf Konrad Laimer (Muskelfaserriss in der Wade) und Josip Stanisic (Kapselbandverletzung) länger nicht zurückgreifen, weshalb auf der rechten Abwehrseite zuletzt auf Notlösungen gesetzt werden musste. Gegen RB Leipzig agierte Tom Bischof auf der für ihn ungewohnten Position, in der Königsklasse war es Linksverteidiger Raphael Guerreiro.
Dennoch gab sich Kompany zuversichtlich, eine gute Startelf ins Rennen zu schicken. "Trotz der Ausfälle haben wir noch einen guten Konkurrenzkampf in der Verteidigung. Kim ist fit, Ito ist fit, Bischof und Guerreiro haben uns immer wieder geholfen in dieser Position. Wir haben auch Kimmich, wenn wir ihn brauchen, und Goretzka, die in dieser Position schon gut gespielt haben für uns", sagte er.
FC Bayern München, Spielplan: Die nächsten Spiele des FCB
- Samstag, 24. Januar: FC Bayern - FC Augsburg (Bundesliga)
- Mittwoch, 28. Januar: PSV Eindhoven - FC Bayern (Champions League)
- Samstag, 31. Januar: Hamburger SV - FC Bayern (Bundesliga)
- Sonntag, 8. Februar: FC Bayern - TSG Hoffenheim (Bundesliga)
- Mittwoch, 11. Februar: FC Bayern - RB Leipzig (DFB-Pokal)