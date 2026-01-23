Nicht nur Dayot Upamecano betroffen? FC Bayern München muss gegen Augsburg offenbar um zwei weitere Starspieler bangen

Aufgrund einer Aussage von Trainer Vincent Kompany auf der obligatorischen Spieltagskonferenz am Freitag spekuliert das Boulevardblatt deshalb, dass die beiden Offensivkräfte ebenfalls erkrankt sind. "Wir werden sehen, wer spielt. Hoffentlich hat niemand in den letzten 24 Stunden zu viel Zeit mit Upa verbracht", erklärte der Belgier vielsagend auf die Frage nach einem Einsatz von Karl.

Upamecano hatte dem deutschen Rekordmeister bereits am Mittwoch in der Champions League gegen Union Saint-Gilloise gefehlt und wird auch am Samstag nicht im Kader stehen. "Upa fällt aus! Er ist jetzt auf jeden Fall noch ein paar Tage im Bett. Wenn so ein Virus in die Kabine kommt, dann habe ich immer ein bisschen Angst. Also hoffentlich fällt kein anderer aus", sagte Kompany.