Nicht mehr Atletico Madrid: Anderer Top-Klub offenbar bei FC Bayerns Leon Goretzka in Pole Position

Der FC Arsenal hat angeblich die besten Chancen auf eine Verpflichtung von Leon Goretzka, der im Sommer den FC Bayern München ablösefrei verlassen wird. Das berichtet die Bild. Demnach hätten sich die Gunners auch schon im gerade abgelaufenen Transferfenster um den deutschen Nationalspieler bemüht, der aber die Saison beim FCB zu Ende spielen will.