Der FC Arsenal hat angeblich die besten Chancen auf eine Verpflichtung von Leon Goretzka, der im Sommer den FC Bayern München ablösefrei verlassen wird. Das berichtet die Bild. Demnach hätten sich die Gunners auch schon im gerade abgelaufenen Transferfenster um den deutschen Nationalspieler bemüht, der aber die Saison beim FCB zu Ende spielen will.
Nicht mehr Atletico Madrid: Anderer Top-Klub offenbar bei FC Bayerns Leon Goretzka in Pole Position
Leon Goretzka hatte wohl Wechsel-Freigabe vom FC Bayern
Vor wenigen Tagen hatte sich noch Atletico Madrid intensiv für den 30-Jährigen interessiert, der allerdings auch einen sofortigen Wechsel nach Spanien ablehnte, obwohl ihm die Klub-Bosse wohl keine Steine in den Weg gelegt hätten.
Die Colchoneros blieben auch weiterhin an Goretzka dran - doch nun sei Arsenal dem Bericht zufolge in der Pole Position beim zentralen Mittelfeldspieler.
Die Zahlen von Leon Goretzka in der Saison 25/26:
- Spiele: 28
- Spielminuten: 1355
- Tore: 1
- Assists: 0
