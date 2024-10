Unter The Special One spielte Nuri Sahin einst in Madrid. Mourinho hinterließ dabei mit seinen Halbzeitansprachen bleibenden Eindruck.

Nuri Sahin wurde nach eigenen Angaben von seinem ehemaligen Trainer José Mourinho geprägt. Unter dem Portugiesen spielte der neue Coach des BVB einst bei Real Madrid und dessen Coaching innerhalb der Spiele sei beeindruckend gewesen, schilderte er der Sport Bild.