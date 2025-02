Eric Dier hatte es in der Vergangenheit nicht immer leicht. Daraus zieht er die Motivation, beim FC Bayern München abzuliefern.

Vor seinem Wechsel zum FC Bayern München hat sich Eric Dier in seinem Heimatland England teilweise ungerecht behandelt gefühlt. Das verriet der Innenverteidiger nach dem 4:0-Sieg über Eintracht Frankfurt in der Bundesliga am Sonntag.