"Nicht immer dem Fehler nachhängen, dass ...": Torwartlegende ist gegen ein Comeback von Manuel Neuer im DFB-Team

Der ehemalige deutsche Nationalkeeper Oliver Kahn spricht sich eindeutig gegen eine Rückkehr von Bayern Münchens Manuel Neuer ins Tor des DFB-Teams aus.
"Über die Qualitäten von Manuel Neuer müssen wir genauso wenig diskutieren wie über die Qualitäten von Leroy Sane - das hat man auch gegen Paris Saint-Germain gesehen. Er hat die Erfahrung, Spiele auf höchstem Niveau durchzuziehen", betonte Kahn in der Sky-Sendung "Triple - Der Hagedorn-Fußballtalk" zunächst, wie viel er von Neuer hält.
Ein Comeback des 39-Jährigen in der Nationalmannschaft hält Kahn aber für schwer zu vertreten: "Julian Nagelsmann hat deutlich gesagt, dass Marc-Andre ter Stegen die Nummer eins ist, wenn er wieder fit ist. Dann zurückzurudern ist für den Bundestrainer nicht so einfach", betonte der Vize-Weltmeister von 2002.
Neuer hatte seine Karriere im DFB-Team gut einen Monat nach der EM 2024 beendet. Ter Stegen war daraufhin von Nagelsmann zur neuen Nummer 1 erklärt worden, der Keeper des FC Barcelona fiel seither aber fast immer verletzungsbedingt aus.
Die Krux nun: Bei Barca hat ter Stegen, der nach einer Rücken-OP wohl in einigen Wochen wieder einsatzbereit wäre, seinen Stammplatz an Neuzugang Joan Garcia verloren. Da Nagelsmann bereits öffentlich klargestellt hat, dass seine Nummer 1 bei der WM im kommenden Sommer zwingend über regelmäßige Spielpraxis im Verein verfügen muss, ist ter Stegen nach aktuellem Stand gezwungen, sich im Januar einen neuen Verein zu suchen, um seinen Platz im DFB-Tor bei der Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada nicht zu gefährden.
Hamann spricht sich für Neuer aus: "Sehr wahrscheinlich, dass er bei der WM spielt"
Attraktive Optionen hätte ter Stegen dabei wohl, unter anderem soll der FC Chelsea Interesse anmelden. Ob er tatsächlich einen Wechsel anstrebt oder trotz allem versuchen will, sich in Barcelona zurück zwischen die Pfosten zu kämpfen, darüber gab es zuletzt unterschiedliche Berichte.
Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann ist so oder so nicht davon überzeugt, dass Nagelsmann bei der WM 2026 auf ter Stegen setzen sollte: "Marc-Andre ter Stegen muss erstmal einen neuen Verein finden, bestenfalls einen, der europäisch spielt. So hart es sich auch anhören mag: für mich ist der Zug abgefahren", so Hamann in derselben Sendung.
Er hält eine Rückkehr Neuers, der sich bei Bayern aktuell in Topform präsentiert, im Gegensatz zu Kahn für sehr sinnvoll: "Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass Manuel Neuer bei der WM spielt", betonte Hamann und führte aus: "Ich hoffe, dass Manuel Neuer gesund bleibt. Wenn er im April noch so hält, wie aktuell, dann wird es so kommen - kommen müssen - dass er gefragt wird."
Rückkehr von Manuel Neuer ins DFB-Team "wäre hart für Oliver Baumann"
Sollte Neuer dann Ja zu einem Comeback sagen, "wäre das hart für Oliver Baumann", so Hamann weiter. Der Torhüter von der TSG Hoffenheim hat sich in Abwesenheit von ter Stegen zuletzt zu Deutschlands vorübergehender Nummer 1 gemausert, hat dabei gegenüber Stuttgarts Alexander Nübel die Nase vorne. In den vergangenen vier Partien stand stets Baumann im DFB-Kasten.
Kahn unterstrich derweil nochmals, dass eine Neuer-Rückkehr seiner Ansicht nach kein gutes Zeichen wäre: "Ich bin ein Freund davon, auch mal der neuen, jüngeren Generation eine Chance zu geben, etwas aufzubauen und nicht immer dem Fehler nachzuhängen, dass das, was in der Vergangenheit gut war, wieder gebraucht wird", sagte der 56-Jährige.
Am Donnerstag hatte Nagelsmann den Kader für die beiden abschließenden WM-Qualifikationsspiele in Luxemburg (14. November) und gegen die Slowakei (17. November) nominiert. Dabei will das DFB-Team Platz eins in seiner Quali-Gruppe verteidigen und sich damit eines von zwölf direkten europäischen Tickets zur WM im kommenden Sommer sichern. Sollte Deutschland noch auf Rang zwei abrutschen, müsste man den Umweg über die Playoffs nehmen.
Daten zur Nationalmannschaftskarriere von Manuel Neuer
- Länderspiele: 124
- Länderspieldebüt: 2. Juni 2009 (7:2-Testspielsieg gegen die Vereinigte Arabische Emirate)
- Deutsche Startelf beim Neuer-Debüt: Neuer - Hinkel, Friedrich, Westermann, Lahm - Gentner, Hitzlsperger, Schweinsteiger, Trochowski - Podolski, Gomez
- Große Turniere (8): WM 2010 (Platz 3), EM 2012 (Halbfinale), WM 2014 (Weltmeister), EM 2016 (Halbfinale), WM 2018 (Vorrunde), EM 2021 (Achtelfinale), WM 2022 (Vorrunde), EM 2024 (Viertelfinale)
- Bisher letztes Länderspiel: 5. Juli 2024 (1:2 n.V. im EM-Viertelfinale gegen Spanien)