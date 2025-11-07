"Nicht immer dem Fehler nachhängen, dass ...": Torwartlegende ist gegen ein Comeback von Manuel Neuer im DFB-Team

"Über die Qualitäten von Manuel Neuer müssen wir genauso wenig diskutieren wie über die Qualitäten von Leroy Sane - das hat man auch gegen Paris Saint-Germain gesehen. Er hat die Erfahrung, Spiele auf höchstem Niveau durchzuziehen", betonte Kahn in der Sky-Sendung "Triple - Der Hagedorn-Fußballtalk" zunächst, wie viel er von Neuer hält.

Ein Comeback des 39-Jährigen in der Nationalmannschaft hält Kahn aber für schwer zu vertreten: "Julian Nagelsmann hat deutlich gesagt, dass Marc-Andre ter Stegen die Nummer eins ist, wenn er wieder fit ist. Dann zurückzurudern ist für den Bundestrainer nicht so einfach", betonte der Vize-Weltmeister von 2002.

Neuer hatte seine Karriere im DFB-Team gut einen Monat nach der EM 2024 beendet. Ter Stegen war daraufhin von Nagelsmann zur neuen Nummer 1 erklärt worden, der Keeper des FC Barcelona fiel seither aber fast immer verletzungsbedingt aus.

Die Krux nun: Bei Barca hat ter Stegen, der nach einer Rücken-OP wohl in einigen Wochen wieder einsatzbereit wäre, seinen Stammplatz an Neuzugang Joan Garcia verloren. Da Nagelsmann bereits öffentlich klargestellt hat, dass seine Nummer 1 bei der WM im kommenden Sommer zwingend über regelmäßige Spielpraxis im Verein verfügen muss, ist ter Stegen nach aktuellem Stand gezwungen, sich im Januar einen neuen Verein zu suchen, um seinen Platz im DFB-Tor bei der Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada nicht zu gefährden.