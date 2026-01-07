Nicht einmal unter den Top 100! Ousmane Dembele von PSG taucht in Ranking der wertvollsten Spieler der Welt nicht auf

Lamine Yamal wurde 2026 vom CIES Football Observatory, einem unabhängigen Forschungszentrum, das sich auf statistische Analysen im Fußball spezialisiert, zum wertvollsten Spieler der Welt gekürt - sein Marktwert wird auf unglaubliche 343,1 Millionen Euro geschätzt. Überraschenderweise taucht der aktuelle Ballon-d'Or-Gewinner Ousmane Dembele dabei nicht einmal in den Top 100 auf.
Trotz des Gewinns der bedeutendsten individuellen Auszeichnung im Fußball schafft es Dembele in der Liste nicht einmal, Alessandro Bastoni von Inter Mailand auf Platz 100 zu überholen, dessen Marktwert auf 62 Millionen Euro geschätzt wird.
Der Franzose krönte ein herausragendes Jahr 2025, indem er die FIFA-Auszeichnung "The Best" für den Fußballer des Jahres erhielt - zusätzlich zu seinen zum Ballon d'Or, dem Champions-League-Sieg, Ligue-1-Titel sowie französischem Pokal und Supercup.
Die Meldung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem viele Dembeles Zukunft bei PSG infrage stellen. Der Weltmeister von 2018 hatte mit anhaltenden Verletzungsproblemen zu kämpfen, die einen großen Teil seiner Karriere überschattet haben. Berichten zufolge könnte er im Sommer sogar beschließen, die französische Hauptstadt zu verlassen, wobei Arsenal als potenzieller Interessent aus der Premier League gehandelt wird.
Lamine Yamal zum wertvollsten Spieler der Welt gekürt
Auch Yamal hatte ein ereignisreiches Jahr. Nach dem Gewinn der spanischen Meisterschaft mit Barcelona hat der Spanier unter Hansi Flick seine Entwicklung weiter beschleunigt und sich sowohl auf als auch neben dem Platz zum MVP der Blaugrana entwickelt. Das CIES Football Observatory schätzt den 18-Jährigen daher als wertvollsten Spieler der Welt ein - noch vor Erling Haaland (255,1 Millionen Euro) und Kylian Mbappe (201,3 Millionen Euro).
Hinter Bayern Münchens Olise auf Platz fünf gehören Florian Wirtz, Dembeles Teamkollegen Desire Doue und Joao Neves, Arda Güler sowie Pedri zu den Top 10 der Rangliste des Observatoriums. Der jüngste Spieler auf der Liste ist Real Madrids Franco Mastantuono mit 18 Jahren und drei Monaten, der älteste der 29-jährige Raphinha.
Dies zeigt, dass nicht nur das Alter ausschlaggebend dafür ist, dass Dembele nicht unter den Top 100 vertreten ist - auch seine Verletzungshistorie und zuletzt schwankende Form spielen eine Rolle. In der laufenden Saison kommt der Flügelspieler lediglich auf 15 Einsätze für PSG, in denen ihm fünf Treffer und vier Vorlagen gelangen.
CIES Football Observatory: Die Top 10 auf einen Blick
- 1: Lamine Yamal (FC Barcelona) - 343,1 Millionen Euro
- 2: Erling Haaland (Manchester City) - 255,1 Millionen Euro
- 3: Kylian Mbappe (Real Madrid) - 201,3 Millionen Euro
- 4: Jude Bellingham (Real Madrid) - 153,1 Millionen Euro
- 5: Michael Olise (FC Bayern München) - 136,9 Millionen Euro
- 6: Florian Wirtz (FC Liverpool) - 135,8 Millionen Euro
- 7: Desire Doue (Paris Saint-Germain) - 134,6 Millionen Euro
- 8: Joao Neves (Paris Saint-Germain) - 130,6 Millionen Euro
- 9: Arda Güler (Real Madrid) - 130,3 Millionen Euro
- 10: Pedri (FC Barcelona) - 130,0 Millionen Euro
Häufig gestellte Fragen
Begonnen hat Ousmane Dembele als Außenstürmer, besonders gerne über die rechte Seite. Doch Trainer Luis Enrique versetzte den Franzosen Anfang 2025 ins Sturmzentrum - und machte ihn damit zum Weltfußballer.
Masour Ousmane Dembele, wie er mit vollem Namen heißt, wurde am 15. Mai 1997 in Vernon, einer kleinen Stadt in der Normandie, geboren. Aber schon mit 13 Jahren zog er 300 Kilometer weiter nach Rennes.
Jetzt läuft Dembele bei Paris Saint-Germain mit der Nummer 10 auf. Im Nationalteam trägt diese jedoch Kylian Mbappe, darum trägt er bei Frankreich die 7. Mit der 7, und zuvor mit der 11, war er auch schon beim FC Barcelona im Einsatz.
Mehreren Angaben zufolge knackt Ousmane Dembele knapp nicht die Marke von 1,80 Metern, sondern steht bei circa 1,78 Metern. Genug Größe, um mit großen Schritten viel Tempo aufzunehmen, aber auch agil und wendig zu sein.
Genaue Gewichtsangaben sind immer schwierig anzugeben, denn das Gewicht der Spieler variiert viel im Laufe der Saison. Doch Dembele ist ziemlich leicht wie man unschwer sieht und dürfte in vielen Phasen der Saison sogar unter 70 Kilogramm haben.
Zu seiner Schuhgröße gibt es keine offiziellen Angaben, aber er scheint sich mit den Ball an den Füßen pudelwohl zu fühlen. Bei seiner Körpergröße wäre eine Größe 42 der Normalfall.
Diese Frage hat auch einen ganz jungen Ousmane Dembele höchst selbst mal vor große Probleme gestellt. Der einfache Grund? Er ist beidfüßig. Sowohl sein linker, als auch sein rechter Fuß ist eine richtige Waffe - das macht ihn auch so gefährlich.
Seine ersten Spuren auf dem Platz hinterließ Dembele unweit seines Heimatorts Vernon, nämlich bei ALM Evreux. Mit 13 Jahren ging es aber dann schon in die Akademie von Stade Rennes, wo er auch sein Profidebüt feierte.
Der genaue Wohnort von Ousmane Dembele in Paris ist nicht bekannt, vermutlich wohnt er aber in einem der wohlhabenderen Viertel der Stadt wie Neuilly-sur-Seine. In Barcelona wohnte er auch im Luxusviertel Pedralbes, hatte aber immer wieder Zoff mit seinem Vermieter.
Dembele hat laut diversen Medienberichten einige teure Autos in seiner Garage stehen. Unter anderem soll er einen Ferrari F8 Tributo und mehrere Mercedes-Modelle besitzen. In seiner Zeit bei Dortmund besaß der junge Franzose auch schon zwei Autos - fahren musste aber wer anderer, denn damals besaß Dembele noch keinen Führerschein.
Der Angreifer spielte zwar eine Saison lang in der Bundesliga bei Borussia Dortmund, jedoch kann Dembele nicht fließend Deutsch. Neben Französisch kann er sich aber auch in Spanisch gut unterhalten und führt auch in dieser Sprache Interviews.
Ousmane Dembele ist Vater einer Tochter. Das Mädchen, dessen Name geheim gehalten wird, wurde im September 2022 geboren. Was seine Familie betrifft, gibt sich Dembele aber sehr bedeckt.
Seit September 2021 ist Dembele auch verheiratet und zwar mit der marokkanischen Influencerin Rima Edbouche. Damals noch bei Barcelona unter Vertrag, überraschte er nicht nur seine Fans und die Medien, sondern auch seine Barca-Kollegen, die laut mehreren Berichten nicht einmal wussten, dass Dembele eine Partnerin hatte.
Der Franzose bekommt in Paris jährlich um die 18 Millionen Euro. Auch bei Barcelona verdiente Dembele zwischen 15 und 16 Millionen im Jahr, finanzielle Schwierigkeiten dürfte er als keine haben. Schätzungen zu seinem Vermögen gibt es viele, doch wirklich stichhaltig sind die meisten nicht. Die meisten Quellen schreiben von 30-35 Millionen Euro, andere wiederum von über 100 Millionen.
Den ersten Titel gewann Dembele mit dem BVB. 2017 krönte sich die Borussia zum Pokalsieger. Mit seinem Wechsel zum FC Barcelona kamen auch mehr Titel. Drei Meisterschaften, zwei Pokalsiege und zwei Supercup-Erfolge konnte er mit den Katalanen feiern. Und auch in der französischen Heimat hörte das Titelsammeln nicht auf. Je zweimal gewann er bis dato die Meisterschaft, den Pokal und den Supercup. Und dann folgte 2025 der größte Erfolg auf Vereinsebene. Im Finale fegten die Pariser über Inter Mailand hinweg und krönten sich zu den verdienten Champions-League-Siegern.
Doch ein Erfolg dürfte alle diese Titel mit seinen Vereinen überstrahlen. 2018 krönte er sich mit der französischen Nationalmannschaft in Russland zum Weltmeister.
Einmal lautet die Antwort auf diese Frage. Und zwar gerade eben konnte Dembele die Auszeichnung einheimsen. Er setzte sich in der Wahl gegen Lamine Yamal von seinem Ex-Klub Barcelona und seinem Teamkollegen Vitinha durch.
Bislang wurde Ousmane Dembele in seiner Karriere noch nicht mit dem FIFA-Weltfußballer-Award ausgezeichnet. Jedoch steht die Wahl für das Jahr 2025 noch aus - und Dembele gilt als Topfavorit auf die Auszeichnung.
In der französischen Nationalmannschaft bekam Dembele schon bald seinen ganz eigenen und kreativen Spitznamen. "Moskito" nannten ihn schon bald seine Landsmänner, Grund dafür sind seine außergewöhnliche Schnelligkeit und Beweglichkeit.