Luis Enrique krempelt PSG seit 2023 nach seinen ganz eigenen Ideen um. Dass diese genial aufgehen, zeigte der 1:0-Erfolg beim FC Arsenal.

Bei Paris Saint-Germain liegt der Fokus vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Champions League im heimischen Prinzenpark gegen den FC Arsenal am Mittwoch auf Ballon-d'Or-Anwärter Ousmane Dembélé. Der überragende Franzose, der im Hinspiel in London (1:0) nach vorangegangenen 26 Pässen sein 33. Saisontor schoss und dann wegen einer Muskelzerrung im rechten Oberschenkel ausgewechselt wurde, trainierte am Dienstag wieder mit - ganz zur Freude des wahren Kopfes des Erfolgs in Paris.