Auf die Frage, ob er einen einen anderen Traumverein außer dem FC Bayern München habe, atmete Karl zunächst tief durch und sorgte für Gelächter bei den Fans des Klubs "Burgsinn 1980". Dann gab er jedoch eine erstaunlich klare Antwort, woraufhin kaum noch etwas von den anwesenden Anhängern in der 2.300-Einwohner-Gemeinde zu hören war.
Nicht der FC Bayern München ist sein Traumverein! Schock-Aussage von Lennart Karl bei Fantreffen
"Ich will auf jeden Fall mal zu Real Madrid"
"Ich hoffe, es bleibt unter uns", sagte Karl zunächst lächelnd und betonte: "Natürlich ist Bayern ein sehr großer Verein. Es ist ein Traum, dort zu spielen. Aber irgendwann will ich auf jeden Fall mal zu Real Madrid. Das ist mein Traumverein. Natürlich ist Bayern etwas Besonderes."
Eine Aussage, die bei den Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters vermutlich nicht allzu gut angekommen ist. Akut dürfte der Wechselwunsch von Karl aber keineswegs sein. Warum auch? Der 17-Jährige gehörte vor dem Jahreswechsel nach überragenden Leistungen sogar häufig zum Stammpersonal von Trainer Vincent Kompany.
- Getty
Real Madrid lud Lennart Karl einst zum Probetraining ein
Wettbewerbsübergreifend kam Karl immerhin 21-mal für die Bayern zum Einsatz. Dabei gelangen ihm sechs Tore und drei Assists. Zudem schrieb er als jüngster deutscher Torschütze und jüngster Spieler, der in drei aufeinanderfolgenden Partien einen Treffer erzielte, gleich zweimal Geschichte in der Champions League.
Interessant: Zwischen Karl und Real Madrid gab es sogar schon einmal intensiven Kontakt. Wie unlängst ans Tageslicht kam, wurde das Supertalent im Alter von damals zehn Jahren zu einem Probetraining sogar ins legendäre Estadio Santiago Bernabeu eingeladen. Karl, zum Zeitpunkt des Flirts noch Jugendspieler von Eintracht Frankfurt, wechselte jedoch nicht zu den Königlichen. Über Viktoria Aschaffenburg landete er dann 2022 beim FC Bayern.
Lennart Karls Vertrag beim FC Bayern verlängert sich bald automatisch
Karl besitzt noch einen Vertrag bis 2028 in München. An seinem 18. Geburtstag am 22. Februar verlängert sich dieser automatisch um ein Jahr. Aufgrund seiner herausragenden Entwicklung steht aber auch schon eine Gehaltserhöhung im Raum.
Karl wird außerdem als Kandidat für den Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann bei der Weltmeisterschaft im Sommer gehandelt. "Natürlich würde ich gerne zur WM fahren. Ich muss meine Leistung bringen und dann sehen wir am Ende, ob es klappt oder nicht. Mit 17 Jahren zur WM zu fahren, wäre etwas Besonderes. Ich arbeite sehr hart und dann werde ich hoffentlich belohnt", sagte er.
Leistungsdaten von Lennart Karl für den FC Bayern in dieser Saison
- Spiele: 21
- Tore: 6
- Assists: 2