Nicht der FC Bayern München ist sein Traumverein! Schock-Aussage von Lennart Karl bei Fantreffen

"Ich hoffe, es bleibt unter uns", sagte Karl zunächst lächelnd und betonte: "Natürlich ist Bayern ein sehr großer Verein. Es ist ein Traum, dort zu spielen. Aber irgendwann will ich auf jeden Fall mal zu Real Madrid. Das ist mein Traumverein. Natürlich ist Bayern etwas Besonderes."

Eine Aussage, die bei den Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters vermutlich nicht allzu gut angekommen ist. Akut dürfte der Wechselwunsch von Karl aber keineswegs sein. Warum auch? Der 17-Jährige gehörte vor dem Jahreswechsel nach überragenden Leistungen sogar häufig zum Stammpersonal von Trainer Vincent Kompany.