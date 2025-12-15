Newcastle United verliert brisantes Derby: Spott für Nick Woltemade und Provokation von Granit Xhaka und Sunderlands Spielern

Teammanager Eddie Howe musste sich bei den Fans der "Magpies" für die bittere Niederlage entschuldigen. "Das Tor", sagte er über Woltemades Kopfball (46.), "fiel zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt – Nick hatte das nicht beabsichtigt, aber es hat das Spiel entschieden." Kapitän Bruno Guimaraes war "wütend" über die Pleite und nannte sie "peinlich".

Die Sunderland-Spieler um Kapitän Granit Xhaka streuten zusätzlich Salz in die Wunde, indem sie das Siegerfoto nachstellten, das Newcastle nach dem Sieg im FA Cup an gleicher Stelle vor zwei Jahren (3:0) aufgenommen hatte. "Derbys musst du einfach gewinnen, völlig egal wie", sagte Xhaka.

Während Sunderland mit 26 Punkten aus 16 Spielen in Schlagdistanz zu den europäischen Plätzen rangiert, versinkt Newcastle vier Zähler dahinter im Mittelmaß. Es war das zehnte Ligaspiel in Serie ohne Sieg gegen den Nachbarn (sieben Niederlagen) seit 2011 - das bedeutet die längste Negativserie im Derby. Grauer wird's nicht.